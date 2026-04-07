Con Waka Waka de fondo, video revela cómo es el avión que llevará a la selección Colombia rumbo al Mundial 2026

Avianca y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dieron a conocer este martes el avión que llevará a la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un video subido a redes sociales por el diario deportivo AS Colombia y grabado por el periodista Juan David Beetar, se puede apreciar la aeronave y los detalles de esta.

Las imágenes fueron registradas durante el evento en el que Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group, y Ramón Jesurún, presidente de la FCF, anunciaron que será esta la aerolínea oficial para 'La Tricolor' durante la próxima Copa del Mundo.

VEA TAMBIÉN Equipo de James Rodríguez niega que el ‘10’ de la Selección Colombia sufra una enfermedad grave y anuncia su regreso a entrenamientos o

El clip, con Waka Waka de Shakira sonando de fondo en el lugar, muestra los detalles del avión, el N906AV, de la familia Airbus A320, aeronaves de fuselaje estrecho y corto-medio alcance. Unas de las más vendidas y exitosas del mundo.

"¡El avión de la selección Colombia! Avianca y la Federación Colombiana de Fútbol presentan el avión que llevará a la selección Colombia a la Copa del Mundo 2026", escribió AS Colombia en su publicación.

Oliva dijo durante la presentación que, de las 16 sedes del mundial, Avianca conecta 10 de manera directa y las otras seis con ayuda de socios comerciales, según un pronunciamiento recogido por el Diario La República también durante el evento.

Avianca, según esas mismas declaraciones, tendrá cerca de 3.000 vuelos para el Mundial con un total cercano a las 16.000 sillas disponibles de cara a lo que será la competencia futbolera más grande de la historia.

¿En qué ciudades jugará la selección Colombia el Mundial 2026?

La selección Colombia tendrá a Guadalajara, México, como su lugar de concentración y debutará el próximo 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Azteca, que por regla de la FIFA llevará el nombre de la urbe en que está ubicado (Ciudad de México) durante la competencia.

Luego del primer partido, los dirigidos por Néstor Lorenzo volverán a Guadalajara para enfrentar en el Estadio Akron (Estadio Guadalajara durante el Mundial) ubicado en Zapopan, Jalisco, a la selección de la República Democrática del Congo el 23 de junio.

VEA TAMBIÉN ¿Peligra el Mundial para CR7? El portugués no fue convocado a la selección de Portugal en la antesala de la máxima cita o

El último partido de la fase de grupos —y el más atractivo por el rival al que enfrenta Colombia— tendrá lugar en Miami, Estados Unidos, en el Hard Rock Stadium (Estadio Miami), donde se medirán ante la Portugal de Cristiano Ronaldo el 27 de junio en un duelo que puede llegar a ser definitivo para ambos combinados.