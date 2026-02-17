Miguel Ángel Borja rompió el silencio al hablar de su abrupta salida de River Plate y el fichaje fallido con Cruz Azul: "Creo que era un ciclo cumplido para mí"

Al delantero colombiano Miguel Ángel Borja no le va nada mal en su nuevo club en los Emiratos Árabes Unidos, en el Al Wasl, conjunto con el que ya se ha dejado ver con cuatro tantos.

Sin embargo, su abrupta salida de River Plate sigue siendo un tema que lo rodea y del cual el mismo colombiano se encargó de aclarar.

Tras meses de su turbulenta ida del conjunto argentino y su fallida llegada al Cruz Azul, el artillero cafetero rompió el silencio y explicó las dos situaciones durante una entrevista con el programa El Vbar de Caracol Radio.

En la entrevista, Borja explicó primero su ida de River diciendo que no se fue porque "no tenía la capacidad" sino porque "muchas veces el equipo no engranaba y salían las cosas".

De hecho, el 'Colibrí' explicó que el entrenador de River, Marcelo Gallardo, frenó su salida en junio de 2025. "Él me dijo que me necesitaba. Por algo no me dejó salir en junio", afirmó el colombiano, quien también aseguró que Gallardo lo llevó al club porque "vio algo de cuando lo enfrenté con Junior".

Borja detalló que tomó la decisión de irse al conjunto argentino "por lo deportivo", pero tenía más opciones en su momento.

Sin embargo, el mediocampista Juan Fernando Quintero fue muy importante para su llegada a River, pero a la final: "creo que era un ciclo cumplido para mí y para mi familia. No me arrepiento de haber ido a River".

Cuando se fue de las 'Gallinas', se conoció que su siguiente parada iba a ser México, para jugar en el Cruz Azul, en donde también está el arquero colombiano Kevin Mier.

Aunque todo estaba concretado y estaba listo para iniciar todo el proceso de integración al club, todo se vino a bajo de un momento a otro, causando mucha especulación.

Borja expresó que esto se debió a retrasos en la liberación del cupo extranjero que tiene el club y unas diferencias por su contrato.

"Hice los exámenes médicos, todo salió bien, pero el cupo que era lo más importante no estaba y se tardó demasiado", contó.

El artillero, de 33 años, terminó llegando a su club actual, el Al-Wasl en los Emiratos Árabes Unidos, en donde ha cumplido con su cuota goleadora y donde la competencia es, según sus palabras, de alto nivel.