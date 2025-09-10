James Rodríguez superó registro de Lionel Messi en las eliminatorias al Mundial de 2026

La selección Colombia terminó con victoria su camino en las Eliminatorias Sudamericanas. En lo que fue su última salida el combinado nacional venció 6 a 3 a su similar de Venezuela, marcador que le permitió ascender a los de Néstor Lorenzo en la tabla general de la competencia en la que terminaron en la tercera casilla con 28 unidades, hechos que los tiene soñando con ser cabeza de serie.

Un juego en el que James Rodríguez fue uno de los jugadores más destacados, pues, aunque el volante de la Tricolor no marcó goles en esta ocasión, fue el segundo jugador mejor calificado del partido, detrás de Luis Suárez, quien se fue de póker ante la Vinotinto.

Durante el encuentro ante la selección venezolana, el líder de los cafeteros realizó dos asistencias, a Yerry Mina y a Suárez; ambas terminaron en el arco rival. Con estos dos pases gol de Rodríguez, el mediocampista colombiano quedó como el máximo asistidor de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

El líder de la selección Colombia llegó a un total de 7 asistencias, superando a jugadores como Yeferson Sotelo de Venezuela y Maximiliano Araújo de Uruguay, ambos con un total de 4 pases de gol.

Un nuevo récord para James en las Eliminatorias sudamericanas

El “10” de la Tricolor, que estuvo dentro del terreno de juego durante 68 minutos, fue uno de los mejores calificados, pues tuvo un rendimiento de 8.5, según el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

Pero esto no es todo: con sus dos asistencias ante la Vinotinto, James Rodríguez se convirtió en el segundo máximo asistidor en la historia de las clasificatorias, superando a referentes del balompié sudamericano como Lionel Messi y Alexis Sánchez.

El capitán cafetero llegó a un total de 15 pases gol, uno más que el astro argentino que cuenta con 14, e igualó al futbolista chileno Sánchez. Con estos números, Rodríguez quedó a cuatro del jugador brasileño Neymar, quien en la actualidad ostenta el récord con 19.

Como si fuera poco, durante el reciente proceso de las Eliminatorias Sudamericanas, el mediocampista del Club León de México fue el único jugador del combinado cafetero que disputó minutos durante las 18 fechas de la competencia.

Estos números se suman a los récords que ostenta en la actualidad como el máximo goleador de Colombia en la historia de las clasificatorias sudamericanas y el futbolista con más partidos en este torneo, estadísticas con las que supera a históricos referentes como Radamel Falcao, David Ospina y Mario Alberto Yepes.