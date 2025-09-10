El emotivo mensaje de Néstor Lorenzo a sus dirigidos tras finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas

Culminaron las Eliminatorias Sudamericanas y se definieron las seis selecciones que se clasificaron de manera directa al Mundial del año 2026, dentro de las que se encuentran Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Asimismo, Bolivia se quedó con el cupo al repechaje del certamen mundialista, el cual se disputará en el mes de marzo del próximo año.

El combinado cafetero, que tuvo varios baches durante el último año, logró revertir la situación en las dos últimas fechas de las clasificatorias mundialistas, en las cuales superó a sus rivales, hecho que le permitió asegurar su cupo de manera directa al que será su séptimo mundial en la historia.

La Tricolor terminó su participación en las eliminatorias en la tercera casilla con 28 unidades, superando expectativas, esto teniendo en cuenta los altibajos que vivió durante el proceso.

Siendo consciente de todo lo que sucedió, el entrenador de la selección Colombia aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo de sus dirigidos; de igual manera, resaltó la importancia de seguir mejorando para lograr el gran objetivo.

VEA TAMBIÉN "Nosotros también hemos pasado por eso": el empático mensaje de James Rodríguez para La Vinotinto tras su eliminación o

Por medio de su red social de Instagram, Néstor Lorenzo dedicó unas emotivas palabras llenas de agradecimiento a su equipo, teniendo en cuenta los baches y las críticas a las que se enfrentó durante el último año.

“¡¡¡Gran cierre, muchachos!!! “Agradezco esta hermosa misión que Dios me ha dado al armar y dirigir este grupo maravilloso de seres humanos y jugadores”, expresó el argentino, que desde mediados del año 2022 asumió la dirección técnica de la Tricolor.

Asimismo, el entrenador se refirió a los momentos difíciles que vivieron en medio del proceso, resaltando el trabajo y la entrega de sus dirigidos para sobreponerse ante las adversidades que hoy les permite celebrar un logro que llena de ilusión a un país.

“Termina la eliminatoria, donde sufrimos los altibajos de un proceso maravilloso desde el juego y desde los resultados, pero el fútbol que jugamos pone a Colombia en los primeros lugares, merecido por el trabajo realizado”, señaló Néstor Lorenzo.

Para finalizar, el entrenador indicó el gran anhelo que tiene con este grupo de jugadores: “Los invito a todos a competir y seguir creciendo para darle a Colombia una gran selección en el próximo mundial”.

Pensando en lo que será su participación en la Copa del Mundo de 2026, la selección Colombia volverá a concentrarse en el mes de octubre fecha en la que enfrentara dos juegos amistosos ante México y Canadá, serán los primeros encuentros preparatorios del combinado nacional de cara a su participación en el certamen mundialista del próximo año.