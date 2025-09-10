NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Las palabras de Néstor Lorenzo a sus dirigidos, tras finalizadas las eliminatorias - Foto: AFP
Las palabras de Néstor Lorenzo a sus dirigidos, tras finalizadas las eliminatorias - Foto: AFP
Néstor Lorenzo

El emotivo mensaje de Néstor Lorenzo a sus dirigidos tras finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas

septiembre 10, 2025
Por: Natalya Baquero González
A pesar de los altibajos que se dieron durante el proceso, el entrenador argentino al mando de la Tricolor logró el objetivo clásico: al combinado cafetero, su séptima Copa del Mundo.

Culminaron las Eliminatorias Sudamericanas y se definieron las seis selecciones que se clasificaron de manera directa al Mundial del año 2026, dentro de las que se encuentran Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Asimismo, Bolivia se quedó con el cupo al repechaje del certamen mundialista, el cual se disputará en el mes de marzo del próximo año.

El combinado cafetero, que tuvo varios baches durante el último año, logró revertir la situación en las dos últimas fechas de las clasificatorias mundialistas, en las cuales superó a sus rivales, hecho que le permitió asegurar su cupo de manera directa al que será su séptimo mundial en la historia.

La Tricolor terminó su participación en las eliminatorias en la tercera casilla con 28 unidades, superando expectativas, esto teniendo en cuenta los altibajos que vivió durante el proceso.

Siendo consciente de todo lo que sucedió, el entrenador de la selección Colombia aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo de sus dirigidos; de igual manera, resaltó la importancia de seguir mejorando para lograr el gran objetivo.

o

Por medio de su red social de Instagram, Néstor Lorenzo dedicó unas emotivas palabras llenas de agradecimiento a su equipo, teniendo en cuenta los baches y las críticas a las que se enfrentó durante el último año.

“¡¡¡Gran cierre, muchachos!!! “Agradezco esta hermosa misión que Dios me ha dado al armar y dirigir este grupo maravilloso de seres humanos y jugadores”, expresó el argentino, que desde mediados del año 2022 asumió la dirección técnica de la Tricolor.

Asimismo, el entrenador se refirió a los momentos difíciles que vivieron en medio del proceso, resaltando el trabajo y la entrega de sus dirigidos para sobreponerse ante las adversidades que hoy les permite celebrar un logro que llena de ilusión a un país.

“Termina la eliminatoria, donde sufrimos los altibajos de un proceso maravilloso desde el juego y desde los resultados, pero el fútbol que jugamos pone a Colombia en los primeros lugares, merecido por el trabajo realizado”, señaló Néstor Lorenzo.

Para finalizar, el entrenador indicó el gran anhelo que tiene con este grupo de jugadores: “Los invito a todos a competir y seguir creciendo para darle a Colombia una gran selección en el próximo mundial”.

Pensando en lo que será su participación en la Copa del Mundo de 2026, la selección Colombia volverá a concentrarse en el mes de octubre fecha en la que enfrentara dos juegos amistosos ante México y Canadá, serán los primeros encuentros preparatorios del combinado nacional de cara a su participación en el certamen mundialista del próximo año.

Temas relacionados:

Néstor Lorenzo

Selección Colombia

Eliminatorias Sudamericanas

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La única fe de vida es la ropa sucia": Sairam Rivas, esposa del preso político venezolano Jesús Armas quien cumple nueve meses de detención

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos y haitianos con TPS podrán mantener sus beneficios hasta 2026: así será el trámite en Miami-Dade

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz en el once ideal del mes de agosto en el fútbol europeo - Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz dentro del once ideal del mes de agosto en el fútbol europeo

Mallorca ante Barcelona en LaLiga - Foto: EFE
LaLiga

"La última vez que ganó fue gracias a un mago venezolano": prensa española se rinde ante exfigura de La Vinotinto tras debut del Barcelona en LaLiga

Juan José Giraldo nadador colombiano - Foto: captura Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Él es Juan José Giraldo, el joven colombiano que dejó el fútbol y el BMX para dedicarse a la natación y ahora ostenta récord sudamericano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Polonia

Alerta máxima en Europa: Polonia y la OTAN derriban drones rusos que ingresaron al país y denuncian "provocación a gran escala"

Maduro y Petro / Foto AFP
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro le agradece al presidente Petro el despliegue de 25 mil hombres en la zona del Catatumbo en frontera de Colombia con Venezuela

Plaza de San Pedro (EFE)
Karol G

Artista colombiana cantará en la plaza de San Pedro en un histórico concierto por la paz mundial encabezado por Andrea Bocelli

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Reportan fracaso de convocatoria del régimen para "alistamiento de la Milicia Bolivariana" ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur

Capturan a novio de periodista que cayó de un noveno piso de un conjunto residencial en Bogotá: los detalles del caso - Foto Bogotá Canva
Colombia

Capturan a novio de periodista que cayó de un noveno piso de un conjunto residencial en Bogotá: los detalles del caso

Una de las prácticas comunes de llevar a las víctimas al Helicoide - Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Foro Penal confirma el arresto de un francés y un polaco en Venezuela: en total hay 89 presos políticos extranjeros

Planeta Tierra desde el espacio - Foto: Canva
Astronomía

Astronauta capta deslumbrante viaje por el espacio orbitando la Tierra desde Europa hasta Asia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal