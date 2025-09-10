Argentina pierde el liderato, La Vinotinto sufre dura caída y Colombia sueña con el top 10: así quedaría el ranking FIFA finalizadas las Eliminatorias

Este martes se disputó la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que se definió el cupo al repechaje para el Mundial de 2026 que estaba dividido entre Venezuela y Bolivia.

Finalmente, la selección del Altiplano se quedó con el cupo al repechaje y sueña con clasificar al Mundial tras 30 años de ausencias.

Terminada la jornada 18 de las clasificatorias, con cinco encuentros, se prevén grandes cambios para la próxima actualización del ranking de la FIFA.

Uno de los cambios más importantes lo sufriría la selección argentina que perdió por la mínima diferencia ante Ecuador este martes en Guayaquil.

La Albiceleste dejaría de liderar el ranking e incluso pasaría a ocupar la tercera posición por detrás de España y Francia. Esto representaría un duro golpe dado que los dirigidos por Lionel Scaloni se mantuvieron en el liderato por más de dos años.

Además, Brasil también sufriría una caída tras perder ante Bolivia en El Alto por 1 a 0. La ‘canarinha’ pasaría del quinto puesto al sexto, superada por Portugal.

Por otra parte, luego de la derrota por goleada 6 a 3 ante Colombia, La Vinotinto caería tres posiciones y pasaría del 46 al 49, mientras que la selección cafetera ascendería del puesto 14 al 13 y apuntaría a meterse al Top 10.

Cabe recordar que la ubicación en el ranking FIFA determinará las cabezas de serie en el Mundial de 2026.

Aquellas selecciones que ocupen los primeros nueve puestos quedarán en el bombo número uno y liderarán cada uno de los 12 grupos.

En ese sentido, Colombia buscará meterse al top 10 para tener la ventaja de ser cabeza de serie y evitar en primera ronda a cualquiera de las selecciones ubicadas en los primeros lugares.