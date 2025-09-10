NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Ranking FIFA

Argentina pierde el liderato, La Vinotinto sufre dura caída y Colombia sueña con el top 10: así quedaría el ranking FIFA finalizadas las Eliminatorias

septiembre 10, 2025
Por: Luis Cifuentes
Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
La última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas dejaría varios cambios para el ranking FIFA.

Este martes se disputó la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que se definió el cupo al repechaje para el Mundial de 2026 que estaba dividido entre Venezuela y Bolivia.

Finalmente, la selección del Altiplano se quedó con el cupo al repechaje y sueña con clasificar al Mundial tras 30 años de ausencias.

Terminada la jornada 18 de las clasificatorias, con cinco encuentros, se prevén grandes cambios para la próxima actualización del ranking de la FIFA.

o

Uno de los cambios más importantes lo sufriría la selección argentina que perdió por la mínima diferencia ante Ecuador este martes en Guayaquil.

La Albiceleste dejaría de liderar el ranking e incluso pasaría a ocupar la tercera posición por detrás de España y Francia. Esto representaría un duro golpe dado que los dirigidos por Lionel Scaloni se mantuvieron en el liderato por más de dos años.

Además, Brasil también sufriría una caída tras perder ante Bolivia en El Alto por 1 a 0. La ‘canarinha’ pasaría del quinto puesto al sexto, superada por Portugal.

Por otra parte, luego de la derrota por goleada 6 a 3 ante Colombia, La Vinotinto caería tres posiciones y pasaría del 46 al 49, mientras que la selección cafetera ascendería del puesto 14 al 13 y apuntaría a meterse al Top 10.

o

Cabe recordar que la ubicación en el ranking FIFA determinará las cabezas de serie en el Mundial de 2026.

Aquellas selecciones que ocupen los primeros nueve puestos quedarán en el bombo número uno y liderarán cada uno de los 12 grupos.

En ese sentido, Colombia buscará meterse al top 10 para tener la ventaja de ser cabeza de serie y evitar en primera ronda a cualquiera de las selecciones ubicadas en los primeros lugares.

Temas relacionados:

Ranking FIFA

Eliminatorias Sudamericanas

Fútbol

Selección Colombia

La Vinotinto

Selección Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La única fe de vida es la ropa sucia": Sairam Rivas, esposa del preso político venezolano Jesús Armas quien cumple nueve meses de detención

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos y haitianos con TPS podrán mantener sus beneficios hasta 2026: así será el trámite en Miami-Dade

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Deportes

Ver más
Roshell Schmulson, periodista Win Sports - Fotografías tomadas de su cuenta de Instagram
Deportes

Habló periodista que según aficionados quedó inconsciente por un instante tras recibir un balonazo en partido de fútbol en Colombia

Hernán Torres cerca de vivir su segundo ciclo con los Embajadores - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Viejo conocido del FPC tendría todo listo para vivir su segundo ciclo con Millonarios; sería anunciado pronto para la dirección técnica del equipo capitalino

Racismo en el fútbol - AFP
Fútbol

Condena ejemplar a hincha de fútbol por lanzar insultos racistas durante un partido de la Liga de España; fue sentenciado a un año de cárcel

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Roshell Schmulson, periodista Win Sports - Fotografías tomadas de su cuenta de Instagram
Deportes

Habló periodista que según aficionados quedó inconsciente por un instante tras recibir un balonazo en partido de fútbol en Colombia

Melba Escobar - Foto NTN24
Escritores

"Las mujeres estamos teniendo muchos lugares que antes no teníamos": Melba Escobar, escritora y periodista colombiana, presentó su nueva obra

Cuerpo de Carlo Acutis (AFP)
Carlo Acutis

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

El 7 de septiembre habrá eclipse total de Luna - Foto NASA
Astronomía

Alrededor del 80% de la población mundial podrá ver un esperado eclipse de Luna este fin de semana

Reconocimiento a dj colombiano Funk Tribu que ha participado en festivales como Tomorrowland - EFE, Concejo de Bogotá
Música

Concejo de Bogotá reconoció a DJ criado en la localidad de Engativá que ahora triunfa en los festivales de música electrónica más importantes del mundo

Secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe
Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

Daniel Ortega - AFP
Régimen de Daniel Ortega

Régimen de Nicaragua dice que despliegue de EE. UU. no se trata de una "farsa" guerra contra las drogas sino de un intento de "derrocar gobiernos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal