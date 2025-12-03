James Rodríguez confía en que Colombia hará un papel importante en el Mundial de 2026 y asegura que ahora “el sueño es ser campeón”

Este viernes 5 de diciembre se dará el tan esperado sorteo del Mundial 2026, en donde Colombia por fin sabrá cuáles serán sus rivales en la fase de grupos del torneo.

Ante la expectativa que se tiene, muchos se preguntan si la ‘Tricolor’ podrá consagrarse como campeón de la Copa del Mundo.

Una posibilidad que no es lejana ni descabellada para su capitán, el mediocampista James Rodríguez.

En entrevista con el medio Noticias RCN, el cucuteño comentó que quedar campeón con Colombia es la meta.

James reveló que a diferencia de lo que sintió en su primer mundial ahora se siente “tranquilo” porque con el equipo que tiene sabe que van a poder afrontar lo que sea.

“Con el rival que toque toca dar cara. Obviamente quiero saber contra quién vamos a jugar, pero estoy tranquilo porque tengo un equipo que es grande, que quiere competir y que siempre quiere ganar”, aseguró.

Y explicó que como lo ha venido haciendo en los últimos años su trabajo de cara al Mundial es estar bien y cuidarse bien.

“Faltan seis o siete meses para que comience, yo creo que hay que estar tranquilo y hacer todo bien”, afirmó.

Además, reveló que la meta es superar el papel que logró en su primer mundial con el equipo nacional en Brasil 2014.

“Yo estoy en una edad en la que tengo que guiar, que tengo que ayudar. Ya no estoy en una edad en la que puedo hacer todo solo como cuando mucho más joven que tenía mucha más energía. Ahora tengo, pero tengo gente al lado que me ayuda mucho. Entonces eso para mí es mucho fácil”, comentó.

El referente del conjunto cafetero continuó diciendo: “Cuando guías y si tienes gente top también al lado es mucho más fácil”.

Y explicó que su objetivo no sería tanto ganar un botín de oro, pero si se da sería una alegría más: “si se va a dar está escrito, entonces si todo fluye como pasó hace once años pues que fluya”.

Sin embargo, hizo bastante énfasis en que “ahora el sueño mío, y creo que el de todos, es ser campeón”.

Lo cierto es que la selección dirigida por Néstor Lorenzo es una de las favoritas a ganar el Mundial y ya ha demostrado que puede llegar a disputar una final de un torneo internacional al quedar subcampeón de América en 2024.

Pero la tarea que tiene James es representar la esperanza de todo un país, que al igual que él, desea ganar su primer mundial.