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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Jhon Arias, extremo del Palmeiras - Foto: AFP
Jhon Arias, extremo del Palmeiras - Foto: AFP
Palmeiras

Jhon Arias marcó su primer gol con el Palmeiras tras retorno al fútbol brasileño

marzo 18, 2026
Por: Natalya Baquero González
Arias fue titular y estuvo dentro del terreno de juego durante 85 minutos del encuentro en la victoria del equipo de Ferreira.

El extremo colombiano Jhon Arias se reencontró con el gol después de varios meses. El ahora futbolista del Palmeiras de Brasil anotó su primer tanto con el “Verdão” tras su retorno al balompié sudamericano.

Arias, quien hizo parte del 11 titular del equipo dirigido por Abel Ferreira, fue uno de los protagonistas en la victoria 2 goles a 1 del conjunto ‘Albiverde’ ante Botafogo en el juego válido por la séptima fecha del Brasileirao.

El primer tanto de Palmeiras llegó a tan solo 9 minutos del tiempo inicial, por medio de la anotación del centrocampista Allan Andrade Elias, quien puso a celebrar a la afición del conjunto local.

A partir de ese momento, el encuentro se volvió un poco más apretado, pues ninguna de las escuadras quería darle ventaja al rival, motivo por el cual la primera parte del partido terminó 1 a 0 a favor de los dirigidos por Ferreira.

Para la etapa complementaria, el conjunto local encontró más espacio dentro del terreno de juego, tanto así que a los 53 de juego amplió el marcador, nada más y nada menos que de la mano del extremo colombiano Jhon Arias, quien puso arriba en el marcador a su equipo.

El tanto de Arias llegó a los 8 minutos del segundo tiempo, luego de que su compañero Andreas Pereira recuperara un balón pasado la mitad de la cancha, rebote que fue interceptado por el futbolista cafetero, que encaró hasta llegar dentro del área, desde donde lanzó un fuerte remate con su pierna izquierda, difícil de atajar para el guardameta del Botafogo.

De esta manera y después de ocho partidos, Jhon Arias marcó su primer tanto con Palmeiras, escuadra con la que ya suma 422 minutos desde su retorno al futbol brasileño.

Por su parte, Danilo dos Santos descontó para el Botafogo sobre los 59 minutos del encuentro, en el cual el extremo colombiano fue sustituido sobre la parte final del partido.

Adicionalmente, Jhon Arias fue el futbolista con mejor puntuación del encuentro; según el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore, el cafetero obtuvo una calificación de 8.3 puntos.

¿Qué dijo Arias tras su primer gol?

El extremo se mostró feliz y agradecido tras su primer tanto con los Verdãos, que ahora son líderes del Brasileirao con 26 puntos.

"El primer gol siempre es importante, marca, y ante un buen adversario como es Botafogo, un partido difícil. Al final, sufrimos algo más de lo que deberíamos por las condiciones del partido, pero estoy feliz porque logramos nuestro objetivo, y ahora es mejorar para matar los partidos antes", dijo Arias tras finalizado el encuentro.

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