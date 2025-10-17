José Mourinho explicó de manera tajante la razón por la que el colombiano Richard Ríos no hizo parte del último partido del Benfica

Este viernes el Benfica ganó 2-0 en condición de local contra Chaves en la tercera ronda de la Copa de Portugal, un partido que contó con la ausencia del colombiano Richard Ríos.

Ante la baja del cafetero, el entrenador portugués José Mourinho no se guardó nada y explicó la razón por la que decidió no ponerlo.

En la rueda de prensa previa al partido, el experimentado técnico explicó que Ríos estaría ausente en el 11 titular porque “no entrenó con el equipo”.

VEA TAMBIÉN Colombia dentro del top 10 de los países que más han accedido a la compra de boletas para la Copa del Mundo de 2026 o

Tan directo como siempre, Mourinho afirmó: “diría que la mayoría de los jugadores que van a empezar el juego de mañana, no son personas que acaban de llegar”.

“Hay que tomar las opciones. No tengo problema en decirlo, Ríos no jugará mañana porque es el último en llegar, no entrenó con el equipo”, enfatizó.

‘Mou’ aprovechó para hacer un llamado a las fechas FIFA diciendo que prefiere perder “un día por la llegada de la selección y ganar un día para preparar el otro partido”.

“Obviamente, prefiero jugar un viernes y martes que el sábado y el martes”, agregó durante la rueda de prensa previa al triunfo de este viernes.

Ríos no fue el único en no ser titular, ya que el capitán del equipo Nicolás Otamendi, quien también viene de jugar con su selección, estuvo en la banca.

El siguiente partido que tendrá que enfrentar Benfica será contra el Newcastle en condición de visitante por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.