Juan Pablo Montoya reveló que estuvo cerca de correr para Ferrari y la razón por la cual no quiso: “los ignoré un poco”

El excorredor colombiano de la Fórmula 1 Juan Pablo Montoya reveló que estuvo a punto de ser piloto para la escudería italiana de Ferrari.

El legendario piloto encendió nuevamente el debate de sus días de gloria en el circuito y lo que pudo ser su carrera si hubiera estado en el equipo de Ferrari.

El colombiano contó durante una entrevista con Escapits Magazine que tuvo un acercamiento con la escudería italiana en el momento más alto de su carrera.

Sin embargo, el expiloto de Williams confesó que rechazó la oferta porque no quería ser “el segundón”.

“Tuve una breve charla con Ferrari y, para ser sincero, los ignoré un poco. No seguí mucho los rumores. Pero no me sorprendería que Michael me bloqueara”, explicó Montoya.

Y en la conversación hizo énfasis en que una vez en el podio mencionaron algo al respecto y el dijo que “sería increíble ir a Ferrari”.

Pero que luego se dio cuenta de que “no quería ser el número dos”. “No podría haber hecho lo que Rubens Barrichello hacía cada semana, que era algo así como: '¡Rubens, tenemos que dejar pasar a Michael!'”, agregó.

El colombiano, quien tuvo una gran rivalidad con Schumacher, comentó que: “No querría ser el segundo después de Schumacher, ni de nadie”.

El expiloto de McLaren también habló sobre lo diferente que son las relaciones hoy en día de los pilotos a cómo era en su época.

“Nunca hablé con Michael. Competíamos a muerte el uno contra el otro”, afirmó el colombiano.

Y puntualizó: “Hoy en día, con las redes sociales, todo el mundo habla con todo el mundo, todos son muy amigos, todos quieren ser vistos. Todos van a jugar al pádel juntos, son grandes compañeros de equipo y se quieren mucho. En mi época, era más bien: «¡Ocúpate de tus asuntos!”.