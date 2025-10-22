COI sanciona a país que, en apoyo a los palestinos, negó visas a israelíes que iban a participar en importante competencia Mundial

El Comité Olímpico Internacional (COI) sancionó este miércoles a un país que negó visas a deportistas israelíes que iban a participar en una importante competencia mundial.

Los jefes olímpicos descartaron el miércoles cualquier diálogo con Indonesia sobre la celebración de futuros eventos después de la negativa de Yakarta, capital de ese país, de emitir visas para atletas israelíes en los actuales campeonatos mundiales de gimnasia artística.

La Federación Israelí de Gimnasia apeló la decisión del Gobierno de Indonesia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), exigiendo que garantice la presencia de sus atletas u obligue a trasladar o cancelar el evento.

Pero el TAS rechazó la apelación, lo que significa que los atletas israelíes no han podido competir en los campeonatos del 19 al 25 de octubre en el país de mayoría musulmana más poblado del mundo.

El comité ejecutivo del COI reiteró el miércoles su posición de que "todos los atletas, equipos y funcionarios deportivos elegibles deben poder participar en competiciones y eventos deportivos internacionales sin ningún tipo de discriminación por parte del país anfitrión".

Para evitar situaciones similares en el futuro, la junta del COI decidió "poner fin a cualquier tipo de diálogo con el CON (Comité Olímpico Nacional) de Indonesia sobre la celebración de futuras ediciones".

Dichas ediciones incluyen los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de la Juventud, eventos olímpicos o conferencias, "hasta que el Gobierno de Indonesia proporcione al COI garantías adecuadas de que permitirá el acceso al país a todos los participantes, independientemente de su nacionalidad, para asistir".

La junta del COI dijo que también "recomendaría a todas las federaciones internacionales que no organicen ningún evento o reunión deportiva internacional en Indonesia hasta que el gobierno indonesio ofrezca garantías adecuadas".

Además, los jefes olímpicos solicitaron que el CON de Indonesia y la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) acudan a la sede del COI en Lausana (Suiza) "para discutir la situación que se produjo antes" de los campeonatos.

El Gobierno indonesio, por su parte, sostuvo que había negado la entrada a gimnastas israelíes en apoyo a los palestinos.

En julio de 2023, Indonesia se retiró de la organización de los Juegos Mundiales de Playa de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC) tras la controversia sobre la participación de Israel.

En marzo de ese año, Indonesia perdió los derechos de organización de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA después de que dos gobernadores se opusieran a la participación de Israel.

Ambos hechos ocurrieron antes de que estallara la guerra entre Israel y el grupo armado Hamás en Gaza, donde actualmente rige un alto el fuego.