NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
COI

COI sanciona a país que, en apoyo a los palestinos, negó visas a israelíes que iban a participar en importante competencia Mundial

octubre 22, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Mundial de Gimnasia Artística 2025 - Foto AFP
Mundial de Gimnasia Artística 2025 - Foto AFP
El Comité decidió poner fin a futuras ediciones en ese territorio y advirtió que recomendaría a las federaciones internacionales abstenerse de realizar allí cualquier evento deportivo internacional.

El Comité Olímpico Internacional (COI) sancionó este miércoles a un país que negó visas a deportistas israelíes que iban a participar en una importante competencia mundial.

Los jefes olímpicos descartaron el miércoles cualquier diálogo con Indonesia sobre la celebración de futuros eventos después de la negativa de Yakarta, capital de ese país, de emitir visas para atletas israelíes en los actuales campeonatos mundiales de gimnasia artística.

o

La Federación Israelí de Gimnasia apeló la decisión del Gobierno de Indonesia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), exigiendo que garantice la presencia de sus atletas u obligue a trasladar o cancelar el evento.

Pero el TAS rechazó la apelación, lo que significa que los atletas israelíes no han podido competir en los campeonatos del 19 al 25 de octubre en el país de mayoría musulmana más poblado del mundo.

El comité ejecutivo del COI reiteró el miércoles su posición de que "todos los atletas, equipos y funcionarios deportivos elegibles deben poder participar en competiciones y eventos deportivos internacionales sin ningún tipo de discriminación por parte del país anfitrión".

o

Para evitar situaciones similares en el futuro, la junta del COI decidió "poner fin a cualquier tipo de diálogo con el CON (Comité Olímpico Nacional) de Indonesia sobre la celebración de futuras ediciones".

Dichas ediciones incluyen los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de la Juventud, eventos olímpicos o conferencias, "hasta que el Gobierno de Indonesia proporcione al COI garantías adecuadas de que permitirá el acceso al país a todos los participantes, independientemente de su nacionalidad, para asistir".

La junta del COI dijo que también "recomendaría a todas las federaciones internacionales que no organicen ningún evento o reunión deportiva internacional en Indonesia hasta que el gobierno indonesio ofrezca garantías adecuadas".

Además, los jefes olímpicos solicitaron que el CON de Indonesia y la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) acudan a la sede del COI en Lausana (Suiza) "para discutir la situación que se produjo antes" de los campeonatos.

El Gobierno indonesio, por su parte, sostuvo que había negado la entrada a gimnastas israelíes en apoyo a los palestinos.

En julio de 2023, Indonesia se retiró de la organización de los Juegos Mundiales de Playa de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC) tras la controversia sobre la participación de Israel.

o

En marzo de ese año, Indonesia perdió los derechos de organización de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA después de que dos gobernadores se opusieran a la participación de Israel.

Ambos hechos ocurrieron antes de que estallara la guerra entre Israel y el grupo armado Hamás en Gaza, donde actualmente rige un alto el fuego.

Temas relacionados:

COI

Israel

Indonesia

Palestinos

Sanciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Se ha convertido Ecuador en el principal punto de salida de la droga como sugiere Gustavo Petro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas en el Pacífico
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Más de Deportes

Ver más
Jorge Bava continuará como entrenador de Santa Fe - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Se va o se queda? Eduardo Méndez se refirió al futuro de Jorge Bava con Santa Fe

Messi | Foto: EFE
Messi

Messi anunció el lanzamiento de su propio torneo de promesas del fútbol juvenil en Miami

Selección pondría en riesgo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 - Foto referencia: Canva
FIFA

Selección pondría en riesgo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026: recientemente recibió sanción por parte de la FIFA

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jorge Bava continuará como entrenador de Santa Fe - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Se va o se queda? Eduardo Méndez se refirió al futuro de Jorge Bava con Santa Fe

Sicariato

Asesinan de diez disparos a la jefa de la Unidad Forense de Maracaibo

Nicole Kidman y Keith Urban se separan / FOTO: EFE
Hollywood

Se le acabó el matrimonio a Nicole Kidman, la actriz se separó de Keith Urban tras 19 años juntos

James Comey - Donald Trump (AFP)
FBI

Exdirector del FBI James Comey fue inculpado por "graves delitos"; Trump celebró el anuncio y lo calificó como "uno de los peores seres humanos"

Gustavo Petro | Foto: EFE
Colombia

"No me importa; además de ser colombiano soy ciudadano europeo": presidente Petro tras retiro de visa por Estados Unidos

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Juan Manuel Santos y María Corina Machado dentro de los latinos reconocidos con premio Nobel - Fotos: AFP
Premio Nobel

Estos son los latinos que han ganado premios Nobel a lo largo de la historia: Colombia y Venezuela cuentan con presencia en estos galardones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda