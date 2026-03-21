Keylor Navas anuncia su extensión de contrato con Pumas hasta junio de 2027: "Siempre dije que quería seguir aquí"

El referente de la selección de Costa Rica Keylor Navas extendió su contrato con el conjunto mexicano Pumas por un año más. Navas, de 39 años, junto con el club anunciaron la extensión de su contrato hasta junio de 2027.

Desde la diregencia del conjunto mexicano se informó que "la historia continúa. Nos emociona anunciar que nuestro capitán líder, Keylor Navas, ha renovado su compromiso con los Pumas".

Navas se incorporó a Pumas en el torneo Apertura 2025 y su contrato tenía vigencia hasta el 30 de junio de este año.

Por su parte, el arquero señaló sobre su extensión de contrato que para él estaba claro que quería seguir en el equipo.

"Siempre dije que quería seguir aquí. Para mí, sentirme bien y ser feliz es esencial. Desde que llegué al club, tanto los compañeros como el cuerpo técnico me han tratado increíblemente bien", puntualizó.

Y añadió, en un video publicado por Pumas en la que aparece vistiendo la camiseta del club, que "si la familia está contenta, estamos contentos".

En el video también se ve a Navas en el estadio Olímpico Universitario, sede de los Pumas, en Ciudad de México, acompañado por su pareja y sus hijos.

"Firmar el contrato nos trajo tranquilidad, para mí fue fácil porque mi familia está bien", subrayó el exguardameta de Real Madrid y Paris Saint-Germain.

El guardameta costarricense, mundialista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, firmó la ampliación de su contrato junto con el presidente del club universitario, Luis Raúl González.