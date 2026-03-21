"Atlanta, si están viendo esto, me reporto el lunes, primero nos vamos pa' Venezuela": el mensaje de Ronald Acuña Jr. a su equipo de la MLB tras ganar el Clásico Mundial

El beisbolista Ronald Acuña Jr. fue una pieza clave y referente en el histórico triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

‘El de la sabana’ destacó en el magno evento deportivo por su liderazgo, estilo explosivo y compromiso con su combinado nacional.

Tras la victoria, 'la bestia’ expresó un profundo orgullo por representar a su país, dedicando el triunfo a la fanaticada venezolana.

A pesar de ser una superestrella de la MLB, Acuña Jr. colocó este logro por encima de sus éxitos con los Bravos de Atlanta.

Precisamente, sobre su equipo en la ‘gran carpa’ el pelotero venezolano dejó un jocos mensaje en sus redes sociales.

Mientras celebraba en el vestuario la coronación de su selección en el Clásico Mundial, Ronald expresó: “Atlanta, si estás viendo esto, diablo, gracias por hacerme un break (receso) de por vida”.

“Si están viendo esto Atlanta, me reporto el lunes, primero nos vamos pa’ Venezuela”, añadió el jardinero derecho (right fielder).

El pasado martes 17 de marzo, la selección de béisbol de Venezuela logró su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol, imponiéndose 3-2 ante Estados Unidos en una final emocionante celebrada en el loanDepot Park de Miami.

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El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

Organizado por la MLB y la WBSC, reúne a los mejores peloteros del mundo, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas (MLB) y la Liga Japonesa (NPB), cada tres o cuatro años.