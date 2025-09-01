NTN24
Messi

La AFA anunció los artistas que darán show en la previa del que sería el último partido de eliminatorias de Messi con Argentina

septiembre 1, 2025
Por: Diana Pérez
Messi | Foto: AFP
Argentina, encabezada por Messi y dirigida por Lionel Scaloni, ya se encuentran clasificadas al Mundial de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Las miradas de todos están puestas en las próximas fechas FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas, no solo por saber cuales son las 7 selecciones que se ganan su cupo al mundial, sino también porque sería la última vez que Messi porte los colores de Argentina en unas clasificatorias.

Como lo ha explicado la ‘Pulga’, su partido contra Venezuela en Buenos Aires podría ser su último baile en unas eliminatorias sudamericanas.

Su último juego con la albiceleste en unas eliminatorias debe de ser especial, no solo para él, sino también para los aficionados que disfrutarán de este encuentro en el Estadio Monumental.

Es por eso por lo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha anunciado los tres shows musicales encargados de animar a los hinchas de ambos combinados en la previa al partido correspondiente a la fecha 17 de las eliminatorias.

o

Los artistas que se presentarán serán: La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano, quienes animarán la fiesta deportiva en Nuñez.

La AFA aseguró que: “En la previa del próximo partido de la Selección Argentina en River Plate habrá tres shows para todos los espectadores que concurran al estadio. La grilla estará compuesta por La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano”.

Y recomendó a los asistentes disponer de “sus localidades ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para poder disfrutar toda la previa que se llevará a cabo en Nuñez”.

El próximo 4 de septiembre, la albiceleste deberá de enfrentar a Venezuela en Buenos Aires y tan solo cinco días después, el 9 de septiembre viajará a Quito para medirse contra Ecuador.

Con 35 puntos, la actual campeona del mundo y bicampeona de América es líder en la tabla de posiciones de las clasificatorias.

