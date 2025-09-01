"Es ídolo en Argentina": así fue recibido Salomón Rondón por aficionados argentinos a su llegada a Buenos Aires para unirse a La Vinotinto

La selección venezolana se jugará el todo por el todo en la doble fecha de las Eliminatorias que se disputará a partir de este jueves 4 de septiembre.

En primera instancia, la Vinotinto se medirá en Buenos Aires a Argentina en la búsqueda de puntos que le permitan, al menos, soñar con el cupo al repechaje para el Mundial de 2026.

Parcialmente, la selección venezolana se ubica séptima en la tabla general con 18 puntos y se está quedando con el cupo de repechaje.

Los dirigidos por Fernando Batista se concentrarán directamente en Buenos Aires para el encuentro ante la Albiceleste, es por eso que desde ya varios jugadores han arribado a la capital argentina.

Entre ellos, arribó en la noche de este domingo el delantero Salomón Rondón, máximo goleador de la selección venezolana con 47 tantos.

Rondón llegó a Buenos Aires y fue recibido por decenas de aficionados que se sacaron fotos con él a su arribo a Ezeiza desde territorio español.

Para sorpresa de muchos, los aficionados que los esperaban en la terminal aérea no eran precisamente venezolanos, sino argentinos que lo recuerdan por su paso en River Plate de Argentina años atrás.

En las imágenes se observan a niños y jóvenes cerca del delantero de La Vinotinto para tener un recuerdo con él.

“Un venezolano es ídolo en Argentina”; “Salo dejo buena imagen con River super querido”, fueron algunos comentarios de los aficionados.

Cabe resaltar que después del juego ante Argentina en el Monumental, Venezuela cerrará las Eliminatorias ante Colombia de local en Maturín el próximo 9 de septiembre.