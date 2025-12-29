La distintiva sonrisa de Ronaldo a la cámara en medio del célebre partido de tenis entre Sabalenka y Kyrgios en "la batalla de los sexos"

El exfutbolista brasileño Ronaldo estuvo presente este domingo en el partido entre el australiano Nick Kyrgios y la bielorrusa Aryna Sabalenka, en lo que se presentó como una nueva "batalla de los sexos".

Kyrgios, subcampeón de Wimbledon en 2022 pero caído actualmente a sus 30 años al 671º puesto del ranking ATP, derrotó 6-3 y 6-3 a Sabalenka (27 años).

El excéntrico jugador australiano se impuso además con la sensación de no estar golpeando la bola tan fuerte como de costumbre, en un partido que tenía más de espectáculo que de pulso deportivo real y que contaba con unas reglas modificadas para tratar de brindar un duelo más equilibrado.

La pista tenía dimensiones reducidas y el australiano jugaba en una parte un 9% más grande que el de la bielorrusa. Ambos tenían además una única bola con su servicio en vez de las dos habituales.

Junto a los 17.000 espectadores que acudieron a presenciarlo en Dubái estuvo el goleador sudamericano Ronaldo, quien, al ser captado por la cámara de la transmisión, sonrió como lo hacía de manera habitual en sus épocas de jugador.

Además de Ronaldo, también se le vio en el estadio a su excompañero de la selección de Brasil, Kaká, con quien conformó una de las mejores auriverdes de la historia junto a leyendas como Ronaldinho, Cafú, Roberto Carlos, Lúcio, Adriano y Dida, entre otros.

La nueva edición de las míticas "batalla de los sexos" del tenis capta la atención del deporte mundial. En 1973 el excampeón estadounidense Bobby Riggs, que tenía entonces 55 años, se enfrentó con las dos mejores tenistas femeninas de la época, Margaret Court y Billie Jean King.

Para ambas, aquellos partidos servían de reivindicación en un momento en el que se estaba organizando el circuito profesional de mujeres.

Riggs ganó claramente a Court pero perdió ante Billie Jean King, lo que adquirió un enorme valor simbólico en aquel momento histórico.

La situación es ahora muy diferente, con un tenis femenino sólidamente asentado desde hace décadas y que ha logrado equiparar los premios económicos en los principales torneos.

Deportivamente, el interés del reciente partido fue limitado. El australiano dominó claramente e incluso se permitió algunos momentos de diversión como un saque de cuchara, un arma que él mismo ya utilizó en otros partidos más serios en el pasado.

"Sinceramente, ha sido duro. Ella es una jugadora increíble, una gran campeona. Me rompió el saque varias veces y tuve que esforzarme. Me encantaría volver a jugar contra ella", declaró Kyrgios a la prensa tras su triunfo.

Sabalenka también se mostró favorable a un partido de revancha en el futuro contra el australiano.

"Creo que he plantado batalla. Él lo pasó mal, se cansó mucho. Conseguí grandes golpes y pude subir mucho a la red. He disfrutado mucho con el espectáculo. La próxima vez que juegue contra él ya conoceré sus tácticas, sus fortalezas y sus debilidades. Haré un partido mejor, seguro. Me gustan los retos, así que claro que me gustaría repetirlo", aseveró.