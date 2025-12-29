NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Tenis

La distintiva sonrisa de Ronaldo a la cámara en medio del célebre partido de tenis entre Sabalenka y Kyrgios en "la batalla de los sexos"

diciembre 29, 2025
Por: David Esteban Pinzón
'Batalla de los sexos' - Foto EFE
'Batalla de los sexos' - Foto EFE
El excompañero del goleador en la selección de Brasil, Kaká, también hizo parte de los asistentes.

El exfutbolista brasileño Ronaldo estuvo presente este domingo en el partido entre el australiano Nick Kyrgios y la bielorrusa Aryna Sabalenka, en lo que se presentó como una nueva "batalla de los sexos".

Kyrgios, subcampeón de Wimbledon en 2022 pero caído actualmente a sus 30 años al 671º puesto del ranking ATP, derrotó 6-3 y 6-3 a Sabalenka (27 años).

o

El excéntrico jugador australiano se impuso además con la sensación de no estar golpeando la bola tan fuerte como de costumbre, en un partido que tenía más de espectáculo que de pulso deportivo real y que contaba con unas reglas modificadas para tratar de brindar un duelo más equilibrado.

La pista tenía dimensiones reducidas y el australiano jugaba en una parte un 9% más grande que el de la bielorrusa. Ambos tenían además una única bola con su servicio en vez de las dos habituales.

Junto a los 17.000 espectadores que acudieron a presenciarlo en Dubái estuvo el goleador sudamericano Ronaldo, quien, al ser captado por la cámara de la transmisión, sonrió como lo hacía de manera habitual en sus épocas de jugador.

Además de Ronaldo, también se le vio en el estadio a su excompañero de la selección de Brasil, Kaká, con quien conformó una de las mejores auriverdes de la historia junto a leyendas como Ronaldinho, Cafú, Roberto Carlos, Lúcio, Adriano y Dida, entre otros.

La nueva edición de las míticas "batalla de los sexos" del tenis capta la atención del deporte mundial. En 1973 el excampeón estadounidense Bobby Riggs, que tenía entonces 55 años, se enfrentó con las dos mejores tenistas femeninas de la época, Margaret Court y Billie Jean King.

Para ambas, aquellos partidos servían de reivindicación en un momento en el que se estaba organizando el circuito profesional de mujeres.

Riggs ganó claramente a Court pero perdió ante Billie Jean King, lo que adquirió un enorme valor simbólico en aquel momento histórico.

La situación es ahora muy diferente, con un tenis femenino sólidamente asentado desde hace décadas y que ha logrado equiparar los premios económicos en los principales torneos.

Deportivamente, el interés del reciente partido fue limitado. El australiano dominó claramente e incluso se permitió algunos momentos de diversión como un saque de cuchara, un arma que él mismo ya utilizó en otros partidos más serios en el pasado.

"Sinceramente, ha sido duro. Ella es una jugadora increíble, una gran campeona. Me rompió el saque varias veces y tuve que esforzarme. Me encantaría volver a jugar contra ella", declaró Kyrgios a la prensa tras su triunfo.

Sabalenka también se mostró favorable a un partido de revancha en el futuro contra el australiano.

o

"Creo que he plantado batalla. Él lo pasó mal, se cansó mucho. Conseguí grandes golpes y pude subir mucho a la red. He disfrutado mucho con el espectáculo. La próxima vez que juegue contra él ya conoceré sus tácticas, sus fortalezas y sus debilidades. Haré un partido mejor, seguro. Me gustan los retos, así que claro que me gustaría repetirlo", aseveró.

Temas relacionados:

Tenis

Ronaldo

Fútbol

Aryna Sabalenka

Tenista

Partido

Dubái

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es difícil entender que a estas alturas existan personas que puedan justificar al régimen cubano": activista José Daniel Ferrer

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las liberaciones están supeditadas a los caprichos de este régimen criminal”: Héctor Schamis sobre la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Quizás lo que haya es un congelamiento de este conflicto": experto sobre reunión entre Trump y Zelenski para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Marino Hinestroza de Atlético Nacional, en el juego ante Nacional de Uruguay en la Libertadores 2025 - Foto: AFP
Atlético Nacional

El mensaje con el que Marino Hinestroza se habría despedido de Atlético Nacional: el colombiano regresaría al fútbol internacional

Entrenadores de fútbol, Davide Ancelotti y Carlo Ancelotti - Foto: EFE
Ancelotti

Hijo de Carlo Ancelotti, en su primera experiencia como técnico, fue despedido tan solo seis meses después de asumido el cargo

René Higuita, exportero colombiano / Mario Yepes, exfutbolista y entrenador colombiano - Fotos: X / EFE
René Higuita

La locura de Higuita sigue viva: volvió 'el escorpión' en la despedida de Mario Alberto Yepes

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marino Hinestroza de Atlético Nacional, en el juego ante Nacional de Uruguay en la Libertadores 2025 - Foto: AFP
Atlético Nacional

El mensaje con el que Marino Hinestroza se habría despedido de Atlético Nacional: el colombiano regresaría al fútbol internacional

Ediciones de la revista Time. (AFP)
Revista Time

La revista Time tomó inusual decisión en la elección de su "persona del año"

Iván Duque, expresidente de Colombia (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Hacer una intervención humanitaria (…) es controversial pero necesario": Iván Duque, expresidente de Colombia, sobre despliegue militar cerca de Venezuela

Violencia en Ecuador - AFP
Violencia

Revelan lista de los 10 países más peligrosos del mundo: el ranking es liderado por Palestina e incluye dos naciones sudamericanas

Despliegue de EE. UU - Captura de video
Operaciones

Congreso de Estados Unidos investiga legalidad de operaciones contra narcolanchas en el Caribe

Albert Ramdin y María Corina Machado.
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario General de la OEA confirma que felicitó en privado a María Corina Machado por Premio Nobel de la Paz

Entrenadores de fútbol, Davide Ancelotti y Carlo Ancelotti - Foto: EFE
Ancelotti

Hijo de Carlo Ancelotti, en su primera experiencia como técnico, fue despedido tan solo seis meses después de asumido el cargo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre