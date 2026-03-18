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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Senegal

La dura reacción de Senegal tras decisión que le retiró el título de la Copa Africana y dejó como campeón a Marruecos

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Senegal celebra ser campeón de la Copa Africana de Naciones - Foto. EFE
Senegal celebra ser campeón de la Copa Africana de Naciones - Foto. EFE
La Federación de Fútbol de Senegal y el gobierno de ese país se pronunciaron ante lo que consideran una “decisión injusta”.

Senegal pidió este miércoles una "investigación internacional independiente" sobre la corrupción tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de despojar al país del título de la Copa Africana de Naciones y otorgárselo a Marruecos.

La polémica surgió cuando varios jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego en Rabat durante la final del 18 de enero en protesta por un penalti concedido a los locales al final del tiempo añadido de la segunda parte.

Después de que los jugadores de Senegal volvieran al terreno de juego tras ser convencidos por el capitán Sadio Mané, Marruecos falló el penalti y Pape Gueye marcó el gol en la prórroga que dio a su equipo la victoria por 1-0.

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Pero el martes, la CAF revirtió la victoria de Senegal, alegando incumplimiento de las normas sobre el abandono del terreno de juego.

"Al poner en tela de juicio un resultado alcanzado al final de un partido que se disputó correctamente y se ganó de acuerdo con las reglas del juego, la CAF socava seriamente su propia credibilidad", declaró la portavoz del gobierno, Marie Rose Khady Fatou Faye, en un comunicado.

"Senegal rechaza categóricamente este intento injustificado de despojo", declaró, al tiempo que pidió "una investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción dentro de los órganos rectores de la CAF".

Por su parte, la Federación de Fútbol de Senegal aseguró que acudirá a instancias legales para denunciar la decisión tomada por la Confederación Africana de Fútbol.

La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia una decisión injusta, sin precedentes e inaceptable que desacredita al fútbol africano”, indicó en un comunicado publicado.

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Para la defensa de sus derechos y de los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá, en el plazo más breve posible, un recurso de apelación ante el TAS en Lausana”, agregó.

Este martes, La CAF declaró que, tras estudiar la apelación de Marruecos, "se declara que la selección nacional de Senegal ha perdido el partido" y el resultado se registró oficialmente como 3-0 a favor de Marruecos.

En su declaración, Faye calificó el asunto como "una decisión sumamente ilegal y profundamente injusta".

"Senegal recurrirá a todas las vías legales pertinentes, incluso ante los tribunales internacionales competentes, para garantizar que se haga justicia y que se restablezca la primacía de los resultados deportivos", afirmó.

A la espera de un fallo arbitral definitivo, el secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol solicitó a la CAF, mediante una carta, "que suspenda la ejecución de esta decisión y que congele todos los procedimientos de devolución de trofeos en Marruecos".

La carta también informaba a la CAF de la "intención de la federación de apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en un plazo de 48 horas".

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