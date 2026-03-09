La grave y escabrosa lesión que sufrió un jugador tras recibir una fuerte entrada durante un partido en Ecuador

El fútbol sudamericano se encuentra conmocionado luego de una grave lesión que se dio durante un partido tras la entrada fuerte que recibió uno de los jugadores. Todo ocurrió en el fútbol ecuatoriano en el partido que disputó el Independiente del Valle contra el Mushuc Runa en la fase de grupos de la Serie A de Ecuador.

Cuando corría el minuto 62 del partido, el jugador Jean Pierre Arroyo Vernaza fue protagonista de una fuerte entrada con la que quedó expuesto a una dura lesión, que hoy le da la vuelta al mundo.

Cuando Arroyo Vernaza iba con el balón acercándose al área rival, el argentino Brian Negro logró quitarle el balón, pero con una fuerte entrada impactando en la pierna derecha del jugador.

En las cámaras de la transmisión se ve cuando Arroyo queda tendido en el suelo con visibles gestos de dolor, tras salir despedido por el aire luego de recibir el golpe.

Mientras Arroyo está tendido en el suelo, quejándose, el árbitro del encuentro sin dudarlo le sacó al argentino la tarjeta roja, dejando al conjunto Mashuc Runa con 10 en el campo de juego en ese momento.

Pero lo que más ha estremecido al mundo del fútbol en Sudamérica son las imágenes de la lesión que sufrió el jugador del Independiente del Valle. En algunas fotos que circulan por redes se ve que el tobillo de Arroyo se giró con un movimiento antinatural dejando expuestos la tibia y peroné.

Por lo que la gravedad de su lesión alarmó no solo a sus compañeros, sino también a sus rivales y a los aficionados que miraban la escena completamente atonitos.

Al campo de juego ingresó el equipo médico para atenderlo, pero la lesión no pintaba nada bien por lo que tuvo que ser retirado del terreno en camilla.

Momentos después, el Independiente del Valle emitió un comunicado para hablar sobre la lesión y el estado de su jugador.

Por medio de sus redes sociales, el campeón de la Copa Sudamericana inició diciendo: "el Club Deportivo Independiente del Valle lamenta profundamente la grave lesión sufrida por nuestro jugador Jean Pierre Arroyo Vernaza durante el partido disputado el pasado sábado".

"El fútbol es un deporte de contacto, intenso y competitivo. Sin embargo, situaciones como esta nos invitan a una reflexión necesaria para todos quienes formamos parte del fútbol ecuatoriano. Compartimos una misma cancha y una misma responsabilidad: cuidémonos entre nosotros", agregó.

En el texto, el club también afirmó que detrás de cada futbolista hay "años de esfuerzo y una carrera profesional que merece ser protegida".

"Una acción realizada con excesiva vehemencia puede derivar en consecuencias muy dolorosas, independientemente de la intención. Por ello, exhortamos a todos los actores del fútbol ecuatoriano a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones dentro del campo", puntualizó el escrito.

"Creemos que este momento debe servir para reafirmar el compromiso con el juego limpio, el respeto, la no quema de tiempo intencional y la integridad física de los jugadores. Como institución, también reforzaremos internamente la conciencia sobre los riesgos del juego y la responsabilidad de mitigarlos".

El comunicado termina diciendo: "Finalmente, enviamos a Jean Pierre Arroyo Vernaza todo nuestro apoyo y solidaridad en su proceso de recuperación. Independiente del Valle estará a su lado en cada etapa de este camino".

Por su parte, el Mushuc Runa dijo desde sus medios oficiales que "Mushuc Runa Sporting Club y, de manera especial, nuestro jugador Brian Negro, lamentamos profundamente la lesión sufrida por el jugador Jean Pierre Arroyo durante el desarrollo del partido".

"La acción se produjo en el contexto propio de la intensidad y dinámica del juego, con la intención de cumplir su función defensiva dentro del campo, sin existir en ningún momento la intención de causar daño al jugador rival", acotó el club.

Y sentenció que desde la institución "expresamos nuestra solidaridad y deseamos a Jean Pierre Arroyo una pronta y completa recuperación, esperando verlo nuevamente en las canchas lo antes posible".

Ante esto, los aficionados piden la expulsión de por vida del argentino para que sea un caso de ejemplo para futuras lesiones y entradas de esta magnitud en el fútbol sudamericano.

“Suspensión de por vida", "El fútbol profesional debiera tener sanciones más severas para jugadores que provoquen lesiones como estas", "Mínimo, que el tiempo de sanción sea igual al de recuperación del lesionado", "Al infractor hay que darle por lo menos 15 fechas de suspensión", "Algunos jugadores confunden jugada fuerte con brutalidad criminal", "Este tipo no debería jugar nunca más al fútbol, esto no es digno de un deportista", son algunos de los comentarios.