NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
Futbolistas

La grave y escabrosa lesión que sufrió un jugador tras recibir una fuerte entrada durante un partido en Ecuador

marzo 9, 2026
Por: Diana Pérez
Foto referencia | Canva
Foto referencia | Canva
El Independiente del Valle emitió un comunicado para hablar sobre la lesión y el estado de su jugador.

El fútbol sudamericano se encuentra conmocionado luego de una grave lesión que se dio durante un partido tras la entrada fuerte que recibió uno de los jugadores. Todo ocurrió en el fútbol ecuatoriano en el partido que disputó el Independiente del Valle contra el Mushuc Runa en la fase de grupos de la Serie A de Ecuador.

Cuando corría el minuto 62 del partido, el jugador Jean Pierre Arroyo Vernaza fue protagonista de una fuerte entrada con la que quedó expuesto a una dura lesión, que hoy le da la vuelta al mundo.

Cuando Arroyo Vernaza iba con el balón acercándose al área rival, el argentino Brian Negro logró quitarle el balón, pero con una fuerte entrada impactando en la pierna derecha del jugador.

o

En las cámaras de la transmisión se ve cuando Arroyo queda tendido en el suelo con visibles gestos de dolor, tras salir despedido por el aire luego de recibir el golpe.

Mientras Arroyo está tendido en el suelo, quejándose, el árbitro del encuentro sin dudarlo le sacó al argentino la tarjeta roja, dejando al conjunto Mashuc Runa con 10 en el campo de juego en ese momento.

Pero lo que más ha estremecido al mundo del fútbol en Sudamérica son las imágenes de la lesión que sufrió el jugador del Independiente del Valle. En algunas fotos que circulan por redes se ve que el tobillo de Arroyo se giró con un movimiento antinatural dejando expuestos la tibia y peroné.

Por lo que la gravedad de su lesión alarmó no solo a sus compañeros, sino también a sus rivales y a los aficionados que miraban la escena completamente atonitos.

Al campo de juego ingresó el equipo médico para atenderlo, pero la lesión no pintaba nada bien por lo que tuvo que ser retirado del terreno en camilla.

Momentos después, el Independiente del Valle emitió un comunicado para hablar sobre la lesión y el estado de su jugador.

Por medio de sus redes sociales, el campeón de la Copa Sudamericana inició diciendo: "el Club Deportivo Independiente del Valle lamenta profundamente la grave lesión sufrida por nuestro jugador Jean Pierre Arroyo Vernaza durante el partido disputado el pasado sábado".

"El fútbol es un deporte de contacto, intenso y competitivo. Sin embargo, situaciones como esta nos invitan a una reflexión necesaria para todos quienes formamos parte del fútbol ecuatoriano. Compartimos una misma cancha y una misma responsabilidad: cuidémonos entre nosotros", agregó.

En el texto, el club también afirmó que detrás de cada futbolista hay "años de esfuerzo y una carrera profesional que merece ser protegida".

"Una acción realizada con excesiva vehemencia puede derivar en consecuencias muy dolorosas, independientemente de la intención. Por ello, exhortamos a todos los actores del fútbol ecuatoriano a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones dentro del campo", puntualizó el escrito.

"Creemos que este momento debe servir para reafirmar el compromiso con el juego limpio, el respeto, la no quema de tiempo intencional y la integridad física de los jugadores. Como institución, también reforzaremos internamente la conciencia sobre los riesgos del juego y la responsabilidad de mitigarlos".

El comunicado termina diciendo: "Finalmente, enviamos a Jean Pierre Arroyo Vernaza todo nuestro apoyo y solidaridad en su proceso de recuperación. Independiente del Valle estará a su lado en cada etapa de este camino".

Por su parte, el Mushuc Runa dijo desde sus medios oficiales que "Mushuc Runa Sporting Club y, de manera especial, nuestro jugador Brian Negro, lamentamos profundamente la lesión sufrida por el jugador Jean Pierre Arroyo durante el desarrollo del partido".

"La acción se produjo en el contexto propio de la intensidad y dinámica del juego, con la intención de cumplir su función defensiva dentro del campo, sin existir en ningún momento la intención de causar daño al jugador rival", acotó el club.

o

Y sentenció que desde la institución "expresamos nuestra solidaridad y deseamos a Jean Pierre Arroyo una pronta y completa recuperación, esperando verlo nuevamente en las canchas lo antes posible".

Ante esto, los aficionados piden la expulsión de por vida del argentino para que sea un caso de ejemplo para futuras lesiones y entradas de esta magnitud en el fútbol sudamericano.

“Suspensión de por vida", "El fútbol profesional debiera tener sanciones más severas para jugadores que provoquen lesiones como estas", "Mínimo, que el tiempo de sanción sea igual al de recuperación del lesionado", "Al infractor hay que darle por lo menos 15 fechas de suspensión", "Algunos jugadores confunden jugada fuerte con brutalidad criminal", "Este tipo no debería jugar nunca más al fútbol, esto no es digno de un deportista", son algunos de los comentarios.

Temas relacionados:

Futbolistas

Fútbol Sudamericano

Lesión

Ecuador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia les dijo no a los exguerrilleros de las Farc en el Congreso: entre los rechazados está 'Sandra Ramírez'

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya se acabó esta pesadilla": Evelis Cano, madre de Jack Tantak, quien conmovió con su grito y su encadenamiento a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Más de Deportes

Ver más
Partido entre Benfica y Real Madrid por Champions League - Foto: EFE
Racismo

Jugador argentino del Benfica fue suspendido provisionalmente tras supuesto acto racista en contra de Vinicius en partido ante el Real Madrid por Champions

Neymar, futbolista brasileño - Foto: AFP
Neymar

El regreso de Neymar a las canchas por poco se ve empañado por una brutal patada de un rival

Partido de Champions League. (AFP)
Tottenham

Club que aseguró su cupo en los octavos de final de la Champions League despidió a su técnico tras dura derrota

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presos políticos en Venezuela - AFP
Presos políticos

Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido el gendarme argentino Nahuel Gallo

Diplomáticos | Foto @USEmbCuba
Cuba

Diplomático de EE. UU. se reúne con máximos líderes de la Iglesia católica en Cuba en medio de aumento de la presión de Washington sobre el régimen

Alejandro Gaviria | Foto: EFE
Crisis de la Salud

Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

Ayatolá Abdollah Javadi Amoli / Bandera de Israel / Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: X / Pexels / EFE
Irán

Régimen iraní difunde mensaje del ayatolá Abdollah Javadi Amoli haciendo llamado al "derramamiento de sangre" de israelíes y del presidente Trump

Puesto de votación en Bogotá, Colombia - Foto AFP
Elecciones en Colombia

Así es como puede detectar y denunciar delitos electorales en Colombia que acarrean fuertes sanciones penales y económicas

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Militares | Foto AFP
ONU

La ONU advierte aumento del cultivo de coca y expansión del narcotráfico en Centroamérica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre