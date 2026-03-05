Régimen iraní difunde mensaje del ayatolá Abdollah Javadi Amoli haciendo llamado al "derramamiento de sangre" de israelíes y del presidente Trump

Este jueves, la televisión estatal iraní transmitió un controversial mensaje de un ayatolá (uno de los títulos más altos dentro de la jerarquía religiosa del islam chiita, que es la rama del islam) de Irán, en el que hace un llamado al “derramamiento” de sangre de israelíes y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El comunicado, de acuerdo con el reporte del mencionado medio de comunicación afín a la dictadura de Irán, fue emitido por el ayatolá Abdollah Javadi Amoli.

“Ahora estamos al borde de una gran prueba y debemos ser cuidadosos de preservar plenamente esta unidad, de preservar plenamente esta alianza”, sostuvo Javadi Amoli.

Asimismo, durante su mensaje, el ayatolá pidió “el derramamiento de sangre sionista, el derramamiento de la sangre de Trump”.

“El imán de nuestro tiempo dice: ‘Luchen contra la opresiva América; su sangre está sobre mis hombros’”, añadió el clérigo.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) encabeza una campaña militar de gran envergadura denominada “Operación Furia Épica” (Operation Epic Fury), misma que desarrolla en conjunto con fuerzas israelíes.

En medio de la ofensiva en Teherán, Estados Unidos dio de baja al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Posteriormente, Donald Trump aseguró que la cúpula del régimen de Irán ha sido severamente golpeada, afirmando que "su liderazgo se está desvaneciendo rápidamente" y que muchos de los posibles sucesores del fallecido Líder Supremo, el ayatolá Alí Jameneí, han muerto en los ataques.

Como método de retaliación Irán ha lanzado múltiples oleadas de misiles y drones contra objetivos en Israel y contra bases de EE. UU. situadas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.