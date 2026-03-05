NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Irán

Régimen iraní difunde mensaje del ayatolá Abdollah Javadi Amoli haciendo llamado al "derramamiento de sangre" de israelíes y del presidente Trump

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Ayatolá Abdollah Javadi Amoli / Bandera de Israel / Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: X / Pexels / EFE
A su vez, el clérigo acotó: "Ahora estamos al borde de una gran prueba y debemos ser cuidadosos de preservar plenamente esta unidad".

Este jueves, la televisión estatal iraní transmitió un controversial mensaje de un ayatolá (uno de los títulos más altos dentro de la jerarquía religiosa del islam chiita, que es la rama del islam) de Irán, en el que hace un llamado al “derramamiento” de sangre de israelíes y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El comunicado, de acuerdo con el reporte del mencionado medio de comunicación afín a la dictadura de Irán, fue emitido por el ayatolá Abdollah Javadi Amoli.

“Ahora estamos al borde de una gran prueba y debemos ser cuidadosos de preservar plenamente esta unidad, de preservar plenamente esta alianza”, sostuvo Javadi Amoli.

Asimismo, durante su mensaje, el ayatolá pidió “el derramamiento de sangre sionista, el derramamiento de la sangre de Trump”.

“El imán de nuestro tiempo dice: ‘Luchen contra la opresiva América; su sangre está sobre mis hombros’”, añadió el clérigo.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) encabeza una campaña militar de gran envergadura denominada “Operación Furia Épica” (Operation Epic Fury), misma que desarrolla en conjunto con fuerzas israelíes.

En medio de la ofensiva en Teherán, Estados Unidos dio de baja al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Posteriormente, Donald Trump aseguró que la cúpula del régimen de Irán ha sido severamente golpeada, afirmando que "su liderazgo se está desvaneciendo rápidamente" y que muchos de los posibles sucesores del fallecido Líder Supremo, el ayatolá Alí Jameneí, han muerto en los ataques.

Como método de retaliación Irán ha lanzado múltiples oleadas de misiles y drones contra objetivos en Israel y contra bases de EE. UU. situadas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

Temas relacionados:

Irán

Estados Unidos e Irán

Medio Oriente

Donald Trump

Israel

Ataque de avión de combate de Israel contra caza del régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Foto de referencia
Ecuador

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Base militar de EE. UU. Al-Udeid en Catar - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Irak e Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Kurdos iraníes estarían lanzando una ofensiva contra el régimen, según Fox News

Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

Delcy Rodríguez se refirió a ley de amnistía en Venezuela para presos políticos anunciada después de la captura de Maduro y dijo que está "trabajando intensamente"

Funeral del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho' - Fotos: AFP
El Mencho

Flores sin firma, música regional y presencia militar: así fue la despedida de alias 'El Mencho', exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Nahuel Gallo (EFE)
Régimen venezolano

"El Rodeo I es un lugar de bastante tortura psicológica, los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas": Gendarme argentino excarcelado tras permanecer más de un año preso por el régimen venezolano

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

Delcy Rodríguez se refirió a ley de amnistía en Venezuela para presos políticos anunciada después de la captura de Maduro y dijo que está "trabajando intensamente"

Funeral del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho' - Fotos: AFP
El Mencho

Flores sin firma, música regional y presencia militar: así fue la despedida de alias 'El Mencho', exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Fútbol brasileño

Un nuevo colombiano se suma a las filas del Fluminense de Brasil
Fútbol brasileño

Un nuevo colombiano se suma a las filas del Fluminense de Brasil

Nahuel Gallo (EFE)
Régimen venezolano

"El Rodeo I es un lugar de bastante tortura psicológica, los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas": Gendarme argentino excarcelado tras permanecer más de un año preso por el régimen venezolano

Marc Anthony, cantante - Foto EFE
Concierto

Así le respondió Marc Anthony a un fanático que le pidió hablar en español durante un concierto

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Basquetbolista portando medias de la NBA - Foto de referencia: AFP
NBA

Estrella de la NBA anuncia su retiro a los 40 años: "¡Eso es todo! Después de 21 años, me alejo del baloncesto"

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre