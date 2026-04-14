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Martes, 14 de abril de 2026
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Mundial 2026

La razón por la que el director deportivo de la federación de fútbol de EE. UU. dejó su cargo a dos meses del Mundial

abril 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Matt Crocker - Foto EFE
Matt Crocker - Foto EFE
Matt Crocker jugó un papel decisivo en los fichajes de la entrenadora de la selección nacional femenina, Emma Hayes, y el entrenador de la selección masculina, Mauricio Pochettino.

Matt Crocker dejó su puesto como director deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos para perseguir lo que la organización calificó el martes como "otra oportunidad en el fútbol internacional".

Fox Sports, en esa misma línea, informó que Crocker desempeñaría un papel similar en Arabia Saudita.

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Esta medida, que entra en vigor de inmediato, se produce a dos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que Estados Unidos será coanfitrión junto a México y Canadá.

Según la Federación de Fútbol de Estados Unidos, el director de operaciones, Dan Helfrich, supervisará y brindará apoyo ejecutivo en todas las operaciones deportivas y trabajará en estrecha colaboración con el subdirector deportivo, Oguchi Onyewu, y la jefa de desarrollo femenino, Tracey Kevins.

"En los últimos años, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) ha experimentado un crecimiento significativo en todos los ámbitos de nuestra organización deportiva, y agradecemos a Matt el papel que desempeñó en este progreso", declaró JT Batson, director ejecutivo y secretario general de US Soccer.

"Matt contribuyó a impulsar pasos importantes en toda nuestra organización deportiva, y estamos muy agradecidos por sus aportes. Confiamos en nuestra estrategia, nuestro equipo directivo, nuestros entrenadores y nuestro personal técnico. Seguiremos construyendo la estructura adecuada para el futuro y estamos bien posicionados para tomar las decisiones necesarias a corto, mediano y largo plazo", agregó.

Crocker pasó los últimos tres años en su puesto en la Federación de Fútbol de Estados Unidos, donde, en particular, ayudó a fichar a la entrenadora de la selección nacional femenina, Emma Hayes, y al entrenador de la selección masculina, Mauricio Pochettino.

"Ha sido un privilegio formar parte de la Federación de Fútbol de Estados Unidos durante un período tan importante para este deporte en el país", declaró Crocker.

"Agradezco a todas las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar en la Federación, desde nuestros entrenadores y jugadores hasta nuestro personal técnico y administrativo. Estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos y confío en que el equipo actual seguirá impulsando el fútbol y cosechando éxitos dentro y fuera del campo", añadió.

La selección masculina de Estados Unidos debutará en la fase de grupos del Mundial contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles. También jugarán contra Australia el 19 de junio en Seattle y contra Turquía el 25 de junio, también en Los Ángeles.

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"No preveo ningún impacto en la preparación para el Mundial como resultado de la decisión de Matt", dijo Helfrich a Fox Sports el lunes. "Mauricio y su equipo tienen el control total de los preparativos para el torneo de este verano, y confiamos plenamente en ellos. Esta transición no afecta en absoluto a esos planes, que ya estaban establecidos desde hace tiempo", señaló.

Según informaron varios medios de comunicación, se espera que Nasser Larguet deje su cargo como director técnico de Arabia Saudí este mes.

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