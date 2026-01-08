Ciudad colombiana acoge a grande de Venezuela para partidos de pretemporada: enfrentará a un campeón continental

Una ciudad colombiana acoge a un equipo de fútbol considerado grande en Venezuela para un proceso preparativo de pretemporada que incluye partidos contra equipos de Colombia, entre ellos un campeón continental y que recientemente se hizo con el título de la Liga BetPlay Dimayor.

Se trata del Deportivo Táchira, que llegó desde el fin de semana a la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, donde se prepara para enfrentar este viernes a Independiente Santa Fe, campeón de la Copa Conmebol Sudamericana en 2015 y reciente ganador de la Liga BetPlay Dimayor en junio.

El partido entre Táchira y Santa Fe tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Techo este viernes a las 7:00 p.m. locales en el que marcará el primer partido oficial, aunque amistoso, del club capitalino, mientras que para los venezolanos no será el primer duelo.

Los aurinegros ya se midieron en territorio bogotano el lunes contra Internacional de Bogotá, equipo que recientemente actualizó su nombre, identidad y escudo: dejó de llamarse La Equidad, de uniforme verde, para ahora vestir los colores blanco, dorado y negro, tras la adquisición del grupo inversionista del que hace parte el reconocido actor canadiense Ryan Reynolds.

La victoria en ese duelo fue para los bogotanos 2 a 1 en el que fue descrito como un partido de alta intensidad con anotaciones de Kevin Parra y Rubén Manjarrés al minuto 13 y al 18, respectivamente, mientras que el descuento para la visita fue de Guillermo Fratta al 27'.

Táchira también enfrentó a otro equipo de Bogotá, a Fortaleza CEIF el miércoles, tras realizar una serie de prácticas en la sede de la Dimenor. Ese segundo partido consistió en 4 tiempos de 30 minutos como módulo preparativo y terminó con un resultado final de 2 a 1 a favor de los tachirenses.

Luis Zúñiga y Manuel Roa fueron los encargados de anotar para el aurinegro, mientras que Miguel Pernía anotó el único gol del local, con sede en la vía Suba-Cota, un corredor vial ubicado en Bogotá y caracterizado por sus sedes deportivas.

Se espera que Táchira, dirigido por el uruguayo Álvaro 'El Chino' Recoba, continúe ajustando sus piezas contra 'Los Leones' colombianos en aras de iniciar una buena campaña de la Liga Futve, cuyo último título lo alcanzó en la Clausura de 2024.

El equipo cardenal, por su parte, medirá el nivel en su primer encuentro del 2026 pocos días antes de jugar el primero de dos partidos de la Superliga de Colombia.

El 15 de enero enfrentará en la ida al otro campeón del último año, el Junior de Barranquilla, y el 21 lo verá en la vuelta, en el partido definitivo por ese título que se jugará en Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'.

Santa Fe, cabe resaltar, logró su clasificación directa a la Copa Conmebol Libertadores, cuyos rivales los conocerá en el sorteo que se realizará el 18 de marzo —la primera fecha está programada para la semana del 7 de abril—, mientras se prepara para una nueva edición de la Liga en la que espera lograr su onceava estrella.