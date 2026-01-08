NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Jueves, 08 de enero de 2026
Fútbol

Ciudad colombiana acoge a grande de Venezuela para partidos de pretemporada: enfrentará a un campeón continental

enero 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Trofeos Liga Futve y Copa Sudamericana - Fotos AFP
Trofeos Liga Futve y Copa Sudamericana - Fotos AFP
El equipo venezolano perdió su primer partido, ganó el segundo y se prepara para el que puede ser el duelo más complejo a jugarse este fin de semana.

Una ciudad colombiana acoge a un equipo de fútbol considerado grande en Venezuela para un proceso preparativo de pretemporada que incluye partidos contra equipos de Colombia, entre ellos un campeón continental y que recientemente se hizo con el título de la Liga BetPlay Dimayor.

Se trata del Deportivo Táchira, que llegó desde el fin de semana a la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, donde se prepara para enfrentar este viernes a Independiente Santa Fe, campeón de la Copa Conmebol Sudamericana en 2015 y reciente ganador de la Liga BetPlay Dimayor en junio.

o

El partido entre Táchira y Santa Fe tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Techo este viernes a las 7:00 p.m. locales en el que marcará el primer partido oficial, aunque amistoso, del club capitalino, mientras que para los venezolanos no será el primer duelo.

Los aurinegros ya se midieron en territorio bogotano el lunes contra Internacional de Bogotá, equipo que recientemente actualizó su nombre, identidad y escudo: dejó de llamarse La Equidad, de uniforme verde, para ahora vestir los colores blanco, dorado y negro, tras la adquisición del grupo inversionista del que hace parte el reconocido actor canadiense Ryan Reynolds.

La victoria en ese duelo fue para los bogotanos 2 a 1 en el que fue descrito como un partido de alta intensidad con anotaciones de Kevin Parra y Rubén Manjarrés al minuto 13 y al 18, respectivamente, mientras que el descuento para la visita fue de Guillermo Fratta al 27'.

o

Táchira también enfrentó a otro equipo de Bogotá, a Fortaleza CEIF el miércoles, tras realizar una serie de prácticas en la sede de la Dimenor. Ese segundo partido consistió en 4 tiempos de 30 minutos como módulo preparativo y terminó con un resultado final de 2 a 1 a favor de los tachirenses.

Luis Zúñiga y Manuel Roa fueron los encargados de anotar para el aurinegro, mientras que Miguel Pernía anotó el único gol del local, con sede en la vía Suba-Cota, un corredor vial ubicado en Bogotá y caracterizado por sus sedes deportivas.

Se espera que Táchira, dirigido por el uruguayo Álvaro 'El Chino' Recoba, continúe ajustando sus piezas contra 'Los Leones' colombianos en aras de iniciar una buena campaña de la Liga Futve, cuyo último título lo alcanzó en la Clausura de 2024.

El equipo cardenal, por su parte, medirá el nivel en su primer encuentro del 2026 pocos días antes de jugar el primero de dos partidos de la Superliga de Colombia.

El 15 de enero enfrentará en la ida al otro campeón del último año, el Junior de Barranquilla, y el 21 lo verá en la vuelta, en el partido definitivo por ese título que se jugará en Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'.

o

Santa Fe, cabe resaltar, logró su clasificación directa a la Copa Conmebol Libertadores, cuyos rivales los conocerá en el sorteo que se realizará el 18 de marzo —la primera fecha está programada para la semana del 7 de abril—, mientras se prepara para una nueva edición de la Liga en la que espera lograr su onceava estrella.

Temas relacionados:

Fútbol

Deportivo Táchira

Santa Fe

Amistoso

Partidos

Bogotá

Fútbol Sudamericano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez no tiene el control militar; quien tiene el control de todo ese aparataje es Diosdado Cabello": militar retirado de las FANB

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Petro lo que estaba buscando era dejar de ser el protagonista porque ya se dio cuenta de que Trump no habla por hablar": estratega político tras llamada entre ambos presidentes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Más de Deportes

Ver más
Greg Biffle expiloto de la NASCAR fallecido en accidente aéreo - Foto: AFP
Accidente aéreo

Fatídico accidente aéreo en Estados Unidos deja siete muertos incluido un famoso exautomovilista

Fanáticos de la selección venezolana de fútbol - Foto: EFE
Vinotinto

Estos son los cuatro directores técnicos que aparecen en la lista del presidente de la FVF para dirigir a la Vinotinto

Dani Alves | Foto: EFE
Dani Alves

El exfutbolista Dani Alves invirtió dinero en un equipo europeo: "En un momento histórico para el club, anunciamos oficialmente su llegada como copropietario"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Estados Unidos

Inicia la reunión entre Zelenski y Trump en Florida para abordar el plan de paz en Ucrania

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Un momento realmente inolvidable en la historia de Venezuela": María Corina Machado a NTN24 desde Oslo

Greg Biffle expiloto de la NASCAR fallecido en accidente aéreo - Foto: AFP
Accidente aéreo

Fatídico accidente aéreo en Estados Unidos deja siete muertos incluido un famoso exautomovilista

Incendio en histórica iglesia en Ámsterdam | Foto: EFE
Año nuevo

Grave incendio durante celebración del Año Nuevo destruyó histórica iglesia europea

Grok, Elon Musk - Foto AFP
Elon Musk

País latinoamericano comenzará a utilizar Grok de Elon Musk en la educación escolar pública

Foto X: @FuerzasMilCol
El Tren de Aragua

Fue abatido alias ‘El Viejo’, quien sería el principal cabecilla del Tren de Aragua, en zona de Norte de Santander en Colombia

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado fue reconocida por el diario italiano Corriere della Sera como una de las mujeres que marcaron huella en 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre