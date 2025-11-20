NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Astronomía

Captan por primera vez increíbles imágenes de la explosión y 'muerte' de una estrella

noviembre 20, 2025
Por: Luis Cifuentes
Explosión estelar - Foto de referencia: Canva
Explosión estelar - Foto de referencia: Canva
Los científicos lograron captar la espectacular explosión utilizando una técnica llamada espectropolarimetría, que permite tener información sobre la geometría exacta del estallido.

Los fenómenos astronómicos atraen cada vez más aficionados de todo el mundo, muchos de los cuales se mantienen al tanto de lo que pueda ocurrir en el espacio en distintas épocas del año.

No obstante, hay algunos sucesos espaciales que no pueden ser captados por el ojo humano y es necesario el uso de telescopios.

Recientemente, un grupo de profesionales de la astronomía, con la ayuda de un potente telescopio, logró observar la muerte de una estrella a través de una espectacular explosión, lo que se conoce como una supernova.

o

Un grupo de astrónomos, encabezado por Yi Yang, profesor asistente de la Universidad de Tsinghua en Pekín, China, logró captar a través del Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) la muerte de una estrella en el espacio.

El suceso tuvo lugar en Chile, el 11 de abril de 2024, cuando Yang tomó el telescopio y pudo captar el momento exacto en el que se llevó a cabo la explosión de la estrella denominada supernova SN 2024ggi.

“Las primeras observaciones del VLT captaron la fase durante la cual la materia acelerada por la explosión cerca del centro de la estrella atravesó su superficie. Durante unas horas, la geometría de la estrella y su explosión pudieron observarse, y de hecho se observaron, simultáneamente”, afirmó Dietrich Baade, astrónomo del ESO en Alemania y coautor del estudio publicado en la revista Science Advances.

o

Los científicos lograron captar la espectacular explosión utilizando una técnica llamada espectropolarimetría, que permite tener información sobre la geometría exacta de la explosión.

Los astrónomos concluyeron que el eje de simetría del material que sale eyectado tras la explosión se mantenía invariable y que la forma se iba aplanando mientras tenía contacto con la materia alrededor de la estrella.

Este hallazgo, pocas veces observable debido a la rapidez en la que sucede, podría sentar las bases para nuevas revelaciones sobre la vida de las estrellas en el espacio.

Temas relacionados:

Astronomía

Explosión

Estrella

Espacio

Hallazgo

Chile

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Cohete portador Larga Marcha-2F con Shenzhou-21 - Foto AFP
Viaje al espacio

Nave espacial que China envió al espacio en carrera lunar contra EE. UU. retrasa su regreso por una inesperada aparición que la golpeó

Sistema solar | Foto Canva
Agujero negro

El agujero negro que generó el brillo más potente del universo: 10 billones de veces más brillante que el Sol

Iceberg | Foto NASA
Espacio

Así se observa desde el espacio el iceberg considerado el más grande del mundo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Rafael Dudamel, técnico del Bucaramanga / FOTO: EFE
Rafael Dudamel

Técnico venezolano Rafael Dudamel pone fin a los rumores que lo vinculan con equipo colombiano tras salir del Deportivo Pereira

Donald Trump | Foto AFP
Narcotráfico

Trump califica a banda de narcotráfico venezolana como la “más cruel del mundo”

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Foto: Casa Blanca
Gobierno de Estados Unidos

¿Error o estrategia? Qué hay detrás de la polémica imagen de Gustavo Petro vestido de preso que apareció en la Casa Blanca

Cohete portador Larga Marcha-2F con Shenzhou-21 - Foto AFP
Viaje al espacio

Nave espacial que China envió al espacio en carrera lunar contra EE. UU. retrasa su regreso por una inesperada aparición que la golpeó

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

El presidente Trump ratifica pruebas nucleares y evita confirmar si se realizarán de manera subterránea

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre