Captan por primera vez increíbles imágenes de la explosión y 'muerte' de una estrella

Los fenómenos astronómicos atraen cada vez más aficionados de todo el mundo, muchos de los cuales se mantienen al tanto de lo que pueda ocurrir en el espacio en distintas épocas del año.

No obstante, hay algunos sucesos espaciales que no pueden ser captados por el ojo humano y es necesario el uso de telescopios.

Recientemente, un grupo de profesionales de la astronomía, con la ayuda de un potente telescopio, logró observar la muerte de una estrella a través de una espectacular explosión, lo que se conoce como una supernova.

VEA TAMBIÉN Google lanza nueva versión de su herramienta de inteligencia artificial Gemini: estas son las nuevas funciones o

Un grupo de astrónomos, encabezado por Yi Yang, profesor asistente de la Universidad de Tsinghua en Pekín, China, logró captar a través del Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) la muerte de una estrella en el espacio.

El suceso tuvo lugar en Chile, el 11 de abril de 2024, cuando Yang tomó el telescopio y pudo captar el momento exacto en el que se llevó a cabo la explosión de la estrella denominada supernova SN 2024ggi.

“Las primeras observaciones del VLT captaron la fase durante la cual la materia acelerada por la explosión cerca del centro de la estrella atravesó su superficie. Durante unas horas, la geometría de la estrella y su explosión pudieron observarse, y de hecho se observaron, simultáneamente”, afirmó Dietrich Baade, astrónomo del ESO en Alemania y coautor del estudio publicado en la revista Science Advances.

VEA TAMBIÉN Un hallazgo sin precedentes revela pistas del comportamiento oculto de la materia cerca de los agujeros negros o

Los científicos lograron captar la espectacular explosión utilizando una técnica llamada espectropolarimetría, que permite tener información sobre la geometría exacta de la explosión.

Los astrónomos concluyeron que el eje de simetría del material que sale eyectado tras la explosión se mantenía invariable y que la forma se iba aplanando mientras tenía contacto con la materia alrededor de la estrella.

Este hallazgo, pocas veces observable debido a la rapidez en la que sucede, podría sentar las bases para nuevas revelaciones sobre la vida de las estrellas en el espacio.