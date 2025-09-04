¿Se complica el sueño mundialista? Selección venezolana cayó ante Argentina y le queda una sola carta para cumplir el anhelo

Este jueves la Selección de Argentina se enfrentó a Venezuela por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026.

El juego se llevó a cabo en el Estadio Mas Monumental de la ciudad de Buenos Aires, con un marco inmejorable y con Messi como protagonista.

El primer tiempo transcurrió con un claro dominio de los locales, cuya posesión superó el 79% y con tres veces más pases que la Vinotinto.

Al minuto 39, Lionel Messi abrió el marcador con un buen gol producto de una jugada colectiva desde terreno propio de la albiceleste.

El balón cruzó la línea del arco luego de que, con n recorte, Julián Álvarez dejara sembrada a la defensa venezolana para que el balón quedara servido en los pies de Lionel Messi.

La primera mitad finalizó con 8 remates y 5 tiros al arco de Argentina frente a solo 2 remates por fuera de los visitantes.

Para la segunda parte, el juego no tuvo cambios y el dominio fue plenamente argentino.

Al 76, Lautaro Martínez amplió el triunfo albiceleste con una anotación de cabeza tras aprovechar un centro de Nico González.

Posteriormente, al 80, Messi selló el triunfo al aprovechar un centro raso de Thiago Almada.

Con este resultado, la selección venezolana se mantiene con 18 puntos en el peldaño 7, de repechaje, de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la derrota de Bolivia ante Colombia.