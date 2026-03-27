"La vida me debe sueños por cumplir": el sentido mensaje de estrella argentina tras confirmarse que se perderá el Mundial

Tras realizarle los estudios médicos pertinentes, la selección de Argentina confirmó que el joven delantero Joaquín Panichelli sufrió una lesión de ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, la cual se produjo en medio de la sesión de entrenamientos del jueves.

Ante la magnitud de la lesión que lo deja fuera de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, el atacante del combinado ‘Albiceleste’ publicó un emotivo mensaje por medio de su cuenta de Instagram.

“A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia a las injusticias; se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro de que, si hablamos de merecimiento, esto no se lo merece nadie”, expresó Panichelli.

El también delantero del Racing de Estrasburgo de la Liga 1 de Francia dejó ver que, aunque no comprende la situación, está seguro de que nadie se merece pasar por algo así, más aún cuando se está cerca de cumplir los sueños.

“Hoy me tocó vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina”, agregó.

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El nacido en Córdoba anhelaba ser incluido dentro de la lista definitiva de Lionel Scaloni que representaría a Argentina en la Copa del Mundo y no era para menos; el delantero venía con un buen presente con el conjunto francés, con el cual registra un total de 20 tantos en la vigente temporada.

Joaquín Panichelli, quien sumaba su segundo llamado a la selección absoluta de Argentina, dejó ver que, pese a la difícil situación que afronta, no va a dejar de insistir para alcanzar sus sueños y que seguirá trabajando con la convicción que lo ha caracterizado.

“Por suerte, jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar; me los voy a trabajar como siempre hice”, sostuvo.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño de todos aquellos quienes han estado pendientes de su situación.

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Esta no es la primera vez que el joven delantero enfrenta una lesión de este nivel; a mediados del año 2023, cuando militaba en el Deportivo Alavés, de España, sufrió la misma lesión, pero en su rodilla izquierda, que lo mantuvo alejado de las canchas cerca de 7 meses.