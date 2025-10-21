NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
LaLiga anunció la cancelación del partido del Villarreal contra el Barcelona que se iba a disputar en Miami

octubre 21, 2025
Por: Diana Pérez
Plantel del Barcelona | Foto: EFE
La competición española trata de disputar partidos en el extranjero desde 2017.

Este martes, LaLiga anunció que tomó la decisión de cancelar el partido que se iba a llevar a cabo entre Barcelona y el Villarreal en Miami.

Según el comunicado emitido, tras una conversación con la promotora del partido en Miami se decidió cancelar el encuentro debido a “a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”.

“LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante”, añade el texto.

Además, explicó que realizar ese partido fuera de las fronteras “habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos”.

“El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias”, puntualizó.

LaLiga también hizo énfasis en que renunciar a este tipo de oportunidades “dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional”.

Esto se da luego de la polémica generada en España por la decisión de la UEFA de autorizar, muy a su pesar, dicho encuentro en Estados Unidos.

Por medio de un comunicado, el ente regulador del fútbol en Europa aseguró que “a su pesar” y de manera “excepcional” aceptó la solicitud que le hicieron las ligas de España e Italia para poder disputar dos partidos en Estados Unidos y Australia.

En un comunicado, el comité ejecutivo de la UEFA, señaló “su oposición a los partidos de liga nacional jugados en el extranjero" y se compromete a contribuir "a los trabajos en curso dirigidos por la FIFA" para establecer reglas estrictas en este sentido.

Sin embargo, la decisión del ente regulador del fútbol en Europa no cayó nada bien en España, y por ello, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció que antes de cada partido correspondiente a la 9° jornada de LaLiga realizará una “protesta simbólica”.

La competición española trata de disputar partidos en el extranjero desde 2017, pero la Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha mostrado contraria, aunque ella misma organiza la Supercopa en Arabia Saudita.

