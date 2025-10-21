NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Martes, 21 de octubre de 2025
Juan Fernando Quintero

Así fue la explosiva reacción de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en triunfo de River Plate

octubre 21, 2025
Por: Diana Pérez
Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Pese a la polémica con Quintero, River logró volver al triunfo tras pasar una mala racha de cuatro derrotas seguidas.

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero se encuentra en el ojo del huracán debido a su explosiva reacción tras ser sustituido en un partido reciente de su club, el River Plate de Argentina.

Este fin de semana River Plate visitó a Talleres, un partido en el que pese a que las gallinas ganaron, no fue motivo de celebración para todos.

En redes ha circulado un video en el que se ve a JuanFer bastante alterado y enojado tras ser reemplazado en el minuto 64 por Facundo Colidio.

En el clip se ve que el mediocampista cafetero sale enojado al banquillo de River y una vez llega lanza un objeto contra las sillas.

Luego se siente visiblemente enojado por haber salido del campo de juego, gesticula “siempre la misma mierda”.

o

No es la primera vez que el colombiano sale molesto por ser sustituido de manera temprana en un partido desde su vuelta a River.

Tras tres meses de haber regresado al plantel al que describe como su casa, Quintero parece no haberse ganado la confianza de Marcelo Gallardo.

Algunos hinchas del conjunto argentino alegan que la reacción del colombiano fue un berrinche, mientras que otros afirman que es falta de confianza por parte del técnico.

“Ya se vuelve aburridor sus malas reacciones”, “Jugadores que creen que son figuras irremplazables”, “¿Gallardo lo pone para que lo salve o lo termina sacando porque no confía en él?”, son algunos de los comentarios.

Pese a la polémica con Quintero, River logró volver al triunfo tras pasar una mala racha de cuatro derrotas seguidas.

"Era importante ganar, conseguir los tres puntos como visitantes. Hay que seguir mejorando y crecer como equipo. No estamos acostumbrados a perder seguido en este club, tenemos que encontrar el juego que quiere el entrenador", destacó Montiel, la figura de River.

Temas relacionados:

Juan Fernando Quintero

River Plate

Fútbol argentino

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Donald Trump- presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia (AFP)
Francia

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entró a prisión: cumplirá condena de cinco años por financiación ilegal

El senador Bernie Moreno - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Más de Deportes

Ver más
Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

"Muchos jugadores no sabían la importancia del partido que se estaban jugando": exjugador de La Vinotinto lanzó duras críticas tras debacle en Eliminatorias

Mundial Sub-20 Colombia- Francia - Fotos AFP
Selección Colombia

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Colombia y Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20: "Una medalla sería lo rescatable"

La Selección Colombia tendría varias novedades para la doble fecha FIFA - Foto: EFE
Selección Colombia

La convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha FIFA tendría varias novedades: esta es la fecha en la que se conocerá la lista oficial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, líder opositora venezolana (AFP)
María Corina Machado

Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, líder opositora venezolana

Daniel Noboa - AFP
Ecuador

Presidente de Ecuador Daniel Noboa sale ileso de un ataque a balazos a caravana presidencial

Diosdado Cabello en Aragua
Premio Nobel de la Paz

Mientras Venezuela se enteraba del Premio Nobel a María Corina, Cabello portaba un fusil anunciando la militarización de Aragua, Falcón y Zulia

Los misterios de Null Island | Foto Canva
Planeta Tierra

Null Island: el misterioso punto 0,0 en medio del Atlántico que aparece en todos los mapas, pero no existe

Sicariato

Asesinan de diez disparos a la jefa de la Unidad Forense de Maracaibo

Laidy Gómez - Bernal
Oposicion venezolana

Así fue la audiencia donde una exgobernadora opositora del Táchira pidió perdón a Freddy Bernal tras un juicio de cuatro años

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda