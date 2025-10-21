Así fue la explosiva reacción de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en triunfo de River Plate

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero se encuentra en el ojo del huracán debido a su explosiva reacción tras ser sustituido en un partido reciente de su club, el River Plate de Argentina.

Este fin de semana River Plate visitó a Talleres, un partido en el que pese a que las gallinas ganaron, no fue motivo de celebración para todos.

En redes ha circulado un video en el que se ve a JuanFer bastante alterado y enojado tras ser reemplazado en el minuto 64 por Facundo Colidio.

En el clip se ve que el mediocampista cafetero sale enojado al banquillo de River y una vez llega lanza un objeto contra las sillas.

Luego se siente visiblemente enojado por haber salido del campo de juego, gesticula “siempre la misma mierda”.

VEA TAMBIÉN El histórico futbolista uruguayo Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas durante un partido de veteranos o

No es la primera vez que el colombiano sale molesto por ser sustituido de manera temprana en un partido desde su vuelta a River.

Tras tres meses de haber regresado al plantel al que describe como su casa, Quintero parece no haberse ganado la confianza de Marcelo Gallardo.

Algunos hinchas del conjunto argentino alegan que la reacción del colombiano fue un berrinche, mientras que otros afirman que es falta de confianza por parte del técnico.

“Ya se vuelve aburridor sus malas reacciones”, “Jugadores que creen que son figuras irremplazables”, “¿Gallardo lo pone para que lo salve o lo termina sacando porque no confía en él?”, son algunos de los comentarios.

Pese a la polémica con Quintero, River logró volver al triunfo tras pasar una mala racha de cuatro derrotas seguidas.

"Era importante ganar, conseguir los tres puntos como visitantes. Hay que seguir mejorando y crecer como equipo. No estamos acostumbrados a perder seguido en este club, tenemos que encontrar el juego que quiere el entrenador", destacó Montiel, la figura de River.