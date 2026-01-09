Con impactante video el Comando Sur de EE. UU. confirmó incautación de buque petrolero en el Caribe

Estados Unidos confiscó el petrolero Olina en el Caribe, cerca de Trinidad, convirtiéndose en la quinta interceptación de buques de este tipo en las últimas semanas.

Esto hace parte del anuncio del Gobierno Trump de controlar las exportaciones de petróleo venezolano desde la captura del dictador Nicolás Maduro.

El Olina, que según la base de datos pública de transporte marítimo Equasis navegaba falsamente bajo la bandera de Timor Oriental, había zarpado anteriormente de Venezuela y había regresado a la región, según una fuente del sector con conocimiento directo del asunto.

"Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: “no hay refugio seguro para los criminales”.", dijo el Comando Sur en el Comando Sur.

Y añadió que los soldados partieron desde uno de los destructores que Trump envió al Caribe semanas atrás.

"En una acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, se lanzaron desde el USS Gerald R. Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el Mar Caribe sin incidentes".

"Temores como éste están respaldados por todo el poder del Grupo Anfibio Listo de la Armada de Estados Unidos, incluidas las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale", sentenció.

Finalmente, el Southcom reiteró que la Operación Lanza del Sur sigue activa contra las actividades ilícitas en el Caribe.

"La Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental", señaló.

Apenas el miércoles, el Ejército estadounidense anunció la incautación de otro buque petrolero sancionado en el Mar Caribe, el segundo barco capturado por las fuerzas estadounidenses en ese mismo día.

El personal estadounidense "detuvo sin incidentes a un petrolero a motor de la flota oscura, apátrida y sancionado. El buque interceptado, M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe", informó el Comando Sur de Estados Unidos, responsable de la zona, en una publicación en X.

Este anuncio ocurrió apenas con minutos de diferencia del anuncio de la detención de un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del Atlántico y con un submarino y un buque de guerra rusos cerca.

"El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Guerra, anunciaron hoy la incautación de El M/V Bella 1 por violaciones a las sanciones estadounidenses", informó el Comando Europeo de Estados Unidos.