Domingo, 11 de enero de 2026
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka venció en final de prestigioso torneo a tenista ucraniana que en la premiación la ignoró y pronunció duro discurso

enero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Las tenistas Marta Kostyuk y Aryna Sabalenka en Brisbane 2026. (AFP)
Kostyuk, tras el final del partido y como ha sido una constante desde el inicio de la guerra en Ucrania, evitó dar el saludo en la red a Sabalenka.

La número uno del tenis mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, ganó este domingo el torneo de Brisbane tras vencer en la final a la ucraniana Marta Kostyuk en medio de un partido que se vio asaltado por una atmósfera de tensión durante la premiación.

Sabalenka, que se impuso por 6-4 y 6-3 a Kostyuk en apenas 78 minutos y reclamó su primer título de la temporada, fue luego testigo de continuos gestos con los que la ucraniana evidenció su indignación por la invasión rusa a su país, en curso desde 2022 y que ha sido apoyada por Bielorrusia.

Kostyuk, tras el final del partido y como ha sido una constante desde el inicio de la guerra en Ucrania, evitó dar el saludo en la red a su oponente. Las ucranianas, cabe recordar, pactaron no apretar la mano de sus rivales rusas y bielorrusas en reclamo al conflicto que azota a su nación.

Pero allí no terminó el acto de protesta de la ucraniana. Tras la derrota, en la premiación, Kostyuk evitó tomarse con Sabalenka las tradicionales fotos en las que aparece la campeona junto a la subcampeona.

La ucraniana, además, en su discurso de subcampeona no nombró a Sabalenka, habló poco del partido y aprovechó el escenario para pronunciar unas palabras con tinte político.

"Juego cada día con un dolor en el corazón y hay miles de personas que ahora están sin luz ni agua caliente", dijo. "Hay menos 20 grados afuera y es muy doloroso vivir esta realidad cada día", afirmó sobre la guerra que vive su país en medio del invierno que se ha vuelto más duro de enfrentar debido a los recientes ataques de Rusia contra estructuras de energía conectadas a la calefacción.


Sabalenka evitó caer en una disputa personal con la ucraniana después de los numerosos desplantes y, en lugar, la felicitó por su rendimiento en la cancha y valoró su propio desempeño.

"Cada día sales a la pista a demostrar tu nivel, y creo que esta semana lo hice realmente bien", dijo Sabalenka, quien conquistó el título sin ceder un solo set.

La victoria es un buen augurio para su participación la semana que viene en el Abierto de Australia. "Estaré allí, luchando", aseguró.

"Haré cuanto pueda para llegar lo más lejos posible", dijo, "y para hacerlo un poco mejor que el año pasado, ese es mi objetivo".

En 2025 perdió en la final del Abierto australiano frente a Madison Keys, después de haber sido campeona de este torneo en 2023 y 2024.

