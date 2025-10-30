NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
LeBron James

LeBron James podría comprometer su ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto por escándalo de apuestas ilegales en la NBA

octubre 30, 2025
Por: Diana Pérez
LeBron James | Foto: EFE
LeBron James | Foto: EFE
Esto se da tras el reciente caso que explotó hace unos días en el que un entrenador de la NBA y un reconocido jugador fueron arrestados por el FBI por un caso de apuestas.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El problema de las apuestas ha logrado afectar una gran parte del deporte actual como el fútbol y ahora el baloncesto.

Esta vez el escándalo de apuestas dentro la NBA podría afectar a una de sus máximas leyendas vigentes, el jugador LeBron James.

Según el medio The Washington Post, el socio y amigo cercano del base de Los Lakers, Maverick Carter, admitió ante agentes federales en 2021 que realizó apuestas ilegales en partidos de la NBA.

El informe explica que Carter, con quien LeBron fundó la empresa LRMR Ventures, habría hecho 20 apuestas en un solo año que iban entre los 5.000 y los 10.000 dólares.

Sin embargo, no fue imputado por eso debido a que no fue considerado como un objetivo principal de la investigación sobre apuestas deportivas.

Ante esto ‘The King’ afirmó desconocer las acciones de su socio, algo que no supo hasta que la noticia se hizo pública.

o

Pero el empresario Patrick-Bet David explicó en un reciente podcast que el FBI podría demostrar una conexión en dichas apuestas que hizo Carter con el legendario basquetbolista.

El empresario comentó que si las autoridades deciden reabrir el caso y llegan a la conclusión que Carter actuó en complicidad, LeBron podría ver comprometido su ingreso al tan anhelado Salón de la Fama del Baloncesto.

De ser vetado, ‘The King’ sería el primero jugador activo en comprometer su puesto en el Hall of Fame por una investigación penal externa, un hecho sin precedentes en la historia de la NBA.

Esto se da tras el reciente caso que explotó hace unos días en el que un entrenador de la NBA y un reconocido jugador fueron arrestados por el FBI por un caso de apuestas.

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el base del Miami Heat, Terry Rozier, fueron arrestados por una investigación relacionada con las apuestas ilegales.

Según la cadena ABC News, citando fuentes policiales, el arresto de Billups, de 49 años, estaba relacionado con una operación ilegal de póquer vinculada a la mafia.

Por su parte, el exjugador de los Charlotte Hornets Rozier fue arrestado en un caso de apuestas separado pero relacionado, dijo la cadena de televisión.

Temas relacionados:

LeBron James

Baloncesto

NBA

Lakers

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Esto reabre el debate de la carrera armamentista”: experto sobre la reanudación de las pruebas nucleares de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Deportes

Ver más
El automovilista neerlandés Max Verstappen. (AFP)
Fórmula 1

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Estados Unidos y descontó puntos valiosos en la lucha por el título

Diego Forlán | Foto: EFE
Diego Forlán

El histórico futbolista uruguayo Diego Forlán sufrió la fractura de tres costillas durante un partido de veteranos

Selección Colombia Femenina Sub-17 - Foto: EFE
Mundial Sub-17

Un nuevo sueño mundialista: la selección Colombia Sub-17 Femenina disputará la Copa del Mundo; así será su recorrido

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Gobierno de Israel
Israel

"171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados": Israel confirmó la expulsión de integrantes del grupo de activistas

Nicolás Maduro
Asamblea General de la ONU

Régimen de Maduro celebra que expertos de la ONU condenaran las acciones militares de EE.UU. en Venezuela

Armamento

Maduro exhibe misiles en principal autopista en el centro de Venezuela

María Corina Machado, líder opositora venezolana (AFP)
María Corina Machado

Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, líder opositora venezolana

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

"El caos es Maduro y se puede poner peor siempre y cuando él, Diosdado y Padrino sigan en el poder": David Smolansky sobre un posible cambio de gobierno en Venezuela

Starship/ Elon Musk - Fotos AFP
SpaceX

Impresionante video del despegue del megacohete de SpaceX de Elon Musk en medio de incertidumbre por una próxima llegada a Marte y a la Luna

Narcolancha atacada por Estados Unidos
Narcolancha

Detuvieron otra presunta narcolancha durante una operación que coincide con el despliegue militar de Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda