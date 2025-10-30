LeBron James podría comprometer su ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto por escándalo de apuestas ilegales en la NBA

El problema de las apuestas ha logrado afectar una gran parte del deporte actual como el fútbol y ahora el baloncesto.

Esta vez el escándalo de apuestas dentro la NBA podría afectar a una de sus máximas leyendas vigentes, el jugador LeBron James.

Según el medio The Washington Post, el socio y amigo cercano del base de Los Lakers, Maverick Carter, admitió ante agentes federales en 2021 que realizó apuestas ilegales en partidos de la NBA.

El informe explica que Carter, con quien LeBron fundó la empresa LRMR Ventures, habría hecho 20 apuestas en un solo año que iban entre los 5.000 y los 10.000 dólares.

Sin embargo, no fue imputado por eso debido a que no fue considerado como un objetivo principal de la investigación sobre apuestas deportivas.

Ante esto ‘The King’ afirmó desconocer las acciones de su socio, algo que no supo hasta que la noticia se hizo pública.

Pero el empresario Patrick-Bet David explicó en un reciente podcast que el FBI podría demostrar una conexión en dichas apuestas que hizo Carter con el legendario basquetbolista.

El empresario comentó que si las autoridades deciden reabrir el caso y llegan a la conclusión que Carter actuó en complicidad, LeBron podría ver comprometido su ingreso al tan anhelado Salón de la Fama del Baloncesto.

De ser vetado, ‘The King’ sería el primero jugador activo en comprometer su puesto en el Hall of Fame por una investigación penal externa, un hecho sin precedentes en la historia de la NBA.

Esto se da tras el reciente caso que explotó hace unos días en el que un entrenador de la NBA y un reconocido jugador fueron arrestados por el FBI por un caso de apuestas.

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el base del Miami Heat, Terry Rozier, fueron arrestados por una investigación relacionada con las apuestas ilegales.

Según la cadena ABC News, citando fuentes policiales, el arresto de Billups, de 49 años, estaba relacionado con una operación ilegal de póquer vinculada a la mafia.

Por su parte, el exjugador de los Charlotte Hornets Rozier fue arrestado en un caso de apuestas separado pero relacionado, dijo la cadena de televisión.