Jueves, 30 de octubre de 2025
Ciclistas

Ciclista campeón de España en ruta fue suspendido provisionalmente por caso de dopaje debido a “anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico”

octubre 30, 2025
Por: Diana Pérez
Ciclista español Oier Lazkano | Foto: EFE
Este caso es similar al del ciclista italiano Giovanni Carboni, quien fue suspendido en septiembre por la misma razón.

El tema del dopaje sigue manchando uno de los deportes más importantes en el mundo como es el ciclismo tras conocerse que el corredor español Oier Lazkano fue suspendido por "anomalías" en su pasaporte biológico.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) informó este jueves que el ciclista fue suspendido de manera provisional por unas “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico.

Según la UCI “el ciclista español Oier Lazkano López ha sido suspendido provisionalmente de acuerdo con las Reglas Antidopaje de la UCI, debido a anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico del Atleta en 2022, 2023 y 2024”.

El Pasaporte Biológico del Atleta (PAA) es un registro electrónico individual para cada ciclista en el cual se recopilan todos los resultados antidopaje que se han hecho.

Por su parte, Red Bull – Bora se pronunció por medio de un comunicado en el que explicó que el español ya no hace parte del equipo.

o

En el escrito, Red Bull aseguró que “Confirmamos que Oier Lazkano ya no formará parte de nuestro equipo”.

“Esto se debe a la decisión de la UCI de suspenderlo provisionalmente. La suspensión abarca las temporadas 2022-2024, periodo anterior a su incorporación al equipo”, añadió.

El corredor de 25 años, que se unió este año al equipo Bora-Hansgrohe después de estar en las filas del Movistar de 2022 a 2024, no compite desde la clásica París-Roubaix del pasado 13 de abril, donde fue 117º.

En su palmarés tiene el título de campeón de España en ruta en 2023 y una victoria de etapa en el Tour de Valonia de 2022.

Este caso es similar al del ciclista italiano Giovanni Carboni, quien fue suspendido en septiembre por la misma razón.

Para ese entonces la UCI detalló que suspendió al corredor por unas “anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico del Atleta en 2024”.

Y aclaró que ante la situación no “hará más comentarios mientras el procedimiento esté en curso”.

Carboni, de 30 años, llevó el maillot de mejor joven en el Giro de Italia en 2019, pero su carrera se estancó.

Tras una temporada 2024 marcada por su victoria en la modesta Vuelta a Japón, se unió al equipo de segunda división Unibet Tietema Rockets, que compite bajo licencia francesa.

Este año consiguió algunos buenos resultado, terminando quinto en el Trofeo Laigueglia y en la Mercantour Classic, séptimo en la Semana Coppi y Bartali, y octavo en el Tour de Turquía.

El equipo Unibet Tietema Rockets se declaró por medio de un comunicado que: “Hoy, la UCI nos ha informado de que, según afirman, en un período anterior a su incorporación a nuestro equipo, el ciclista Giovanni Carboni posiblemente cometió una infracción de las normas antidopaje”.

“Por lo tanto, hemos decidido suspenderlo con efecto inmediato”, añade el escrito del equipo del italiano.

En el texto, Rockets hace énfasis en que “Como miembro del MPCC, apoyamos plenamente el deporte limpio y, por lo tanto, cooperamos con todas las investigaciones realizadas por las autoridades pertinentes. Además, hemos iniciado una investigación interna”.

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

