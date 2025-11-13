NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Panamá

Hostil recibimiento de la Selección de Panamá en Guatemala: hubo insultos y detenciones previo al partido por el boleto al Mundial 2026

noviembre 13, 2025
Por: Nucho Martínez
Hostilidad ante futbolistas panameños en Guatemala - Foto de pantalla tomada de X
El Grupo A del clasificatorio Concacaf, en el que aparecen ambos combinados, está al 'rojo vivo'.

Este jueves 13 de noviembre las selecciones de futbol de Guatemala y Panamá se enfrentan en un partido de eliminatorias mundialista decisivo.

Previo al acalorado duelo, los jugadores panameños fueron víctimas de actos violentos, como agresiones e insultos en Guatemala.

Los 'canaleros’ arribaron al país centroamericano para su cita de eliminatoria para el Mundial 2026, no obstante, se ha encontrado con un ambiente hostil a la hora de desplazarse.

Desde el aeropuerto hasta el hotel donde se iban a hospedar, recibieron todo tipo de ofensas. Hasta el momento, la dirección de Concacaf no se ha pronunciado al respecto.

En diferentes videos que circulan en las redes sociales se ve a la fanaticada guatemalteca se hizo presente en las inmediaciones del aeropuerto chapín con pirotecnia, pancartas y cánticos.

Con fuegos artificiales en tonos azul y blanco, los seguidores guatemaltecos encendieron la tarde con el claro propósito de hacer sentir su presencia antes del crucial cotejo.

Al menos 8 aficionados que se ‘pasaron de la raya’ en dicho recibimiento, fueron detenidos por la fuerza pública, según reportan medios independientes de la nación centroamericana.

El trámite en cuestión se celebrará en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como "Estadio Del Trébol", situado en la capital guatemalteca.

En ese orden de ideas, cabe apuntar que el Grupo A del clasificatorio Concacaf, en el que aparecen ambos combinados, está al ‘rojo vivo’.

Surinam y Panamá comparten el liderato con 6 puntos, aunque los panameños podrían quedar relegados si pierden ante Guatemala, que suma 5 unidades y podría superarlos con una victoria.

El Salvador, a su vez, con 3 puntos, completa la tabla y necesita ganar para mantener alguna posibilidad de clasificación.

