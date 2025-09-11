Fechas y próximos rivales confirmados de la selección Colombia antes del Mundial

La selección Colombia tiene definidas las próximas fechas de los partidos amistosos que servirán como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Colombia se clasificó en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas tras haber vencido en Barranquilla a la selección de Bolivia. La Tricolor además dejó sin posibilidades de clasificación a Venezuela tras derrotarla 6 a 3 en la última jornada.

Con un cierre positivo en la clasificación regional, tras superar una racha de 6 partidos sin ganar, los cafeteros tienen su foco en el regreso a una máxima cita tras ausentarse en Catar 2022, por lo que los meses previos serán fundamentales para llegar con buen ritmo al prestigioso certamen.

Es por eso que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) acordó el primer encuentro amistoso a partir del próximo 11 de octubre contra la selección que será una de las anfitrionas del Mundial, México. Ese partido se disputará en Arlington, Virginia (Estados Unidos), ciudad que servirá el próximo año como sede para el Mundial.

El siguiente partido tendrá lugar 3 días después, el 14 de octubre, en Nueva Jersey, que es también una de las ubicaciones definidas para la Copa del Mundo. Ese juego será contra otro país que es a su vez anfitrión del esperado certamen, Canadá, compromiso con el que se cerraría una doble jornada de duelos amistosos.

En noviembre ya están establecidas las dos fechas de un nuevo ciclo de partidos preparativos, aunque solo hay un rival confirmado, Nueva Zelanda, con quien La Tricolor se medirá el 15 de ese mes en Miami, otra ciudad sede de la Copa del Mundo.

La elección de los lugares de las directivas colombianas está relacionada con los destinos a los que el equipo arribará a mediados del próximo año, todo para conocer con anterioridad distintas condiciones como el clima, los terrenos de juego y el ambiente norteamericano en general.

En ese sentido, el último amistoso pactado hasta el momento se jugará en Nueva York, y aunque el rival está a la espera de confirmarse, la fecha se fijó para el 19 de noviembre, cuatro días después del juego contra Nueva Zelanda.

A meses de que empiece una nueva edición de la competencia futbolera más importante, algunos estudios han revelado que condiciones como el clima podrían llegar a afectar las canchas escogidas para albergarlo.

El informe "Canchas en Peligro", por ejemplo, indica que el próximo Mundial podría ser el último de Norteamérica "sin una adaptación climática urgente", basándose en un nuevo análisis que destaca las amenazas del clima extremo.

14 de los 16 estadios que recibirán el torneo, incluso, superaron los umbrales de seguridad en 2025 para al menos tres grandes riesgos climáticos: calor extremo, lluvias imposibles de jugar e inundaciones.

En ese orden de ideas, el acondicionamiento será fundamental para los jugadores que deberán lidiar, al igual que el resto de sus rivales, con dichas circunstancias, en aras de tener un desempeño óptimo.