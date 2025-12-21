NTN24
Leones del Caracas

Los Leones del Caracas dicen adiós a la campaña 2025/26 de la LVBP: el conjunto capitalino es el primer eliminado de la competición

diciembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Logo de los Leones del Caracas / Fanáticos de la LVBP - Fotos: X / EFE
Logo de los Leones del Caracas / Fanáticos de la LVBP - Fotos: X / EFE
Los 'melenudos' fueron superados de principio a fin por la ofensiva larense, en un duelo clave que terminó por definir su suerte en el campeonato.

Los Leones del Caracas quedaron oficialmente fuera de competencia al convertirse en el primer conjunto eliminado de la campaña 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), luego de caer de manera categórica ante los Cardenales de Lara por pizarra de 12-3.

o

La ‘novena’ capitalina fue superada de principio a fin por la ofensiva larense, en un duelo clave que terminó por definir su suerte en el campeonato.

El equipo dirigido por José Alguacil culmina así una etapa marcada por las dificultades y la falta de resultados acordes a las expectativas de su afición.

Con balance de 22 triunfos y 30 reveses, los ‘melenudos’ agotaron todas sus opciones matemáticas de clasificar a la postemporada, poniendo fin anticipado a su participación en el torneo.

Falta poco para que termine la ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Bravos de Margarita, de momento, es el primer equipo en clasificarse a la siguiente instancia (el Round Robin).

o

Sin duda esta campaña ha sido una de las más cerradas en décadas, debido a lo apretada que está la tabla de posiciones.

Al 21 de diciembre, así se encuentra la plancha del torneo liguero de la pelota criolla:

1- Bravos de Margarita (clasificados al Round Robin).
2- Cardenales de Lara (1.5 partidos de diferencia).
3- Águilas del Zulia (2).
4- Caribes de Anzoátegui (2.5).
5- Navegantes del Magallanes (3).
6- Tiburones de La Guaira (3.5).
7- Tigres de Aragua (4.5).
8- Leones del Caracas (7 / equipo eliminado).

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

o

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

Es de recordar que la Serie del Comodín tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre del año 2025 y el Round Robin se realizará entre el 2 y el 21 de enero del año 2026.

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

La Serie del Caribe 2026, será la 68.ª edición del torneo y se desarrollará en Venezuela, específicamente en 3 recintos deportivos: el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, el Estadio Universitario de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

