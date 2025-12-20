NTN24
Nicmer Evans

“Cualquier información te puede costar la vida o la libertad”: esposa de Nicmer Evans, comunicador detenido por el régimen de Maduro

diciembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El también politólogo fue requerido hace una semana por gente del SEBIN con el pretexto de una entrevista y lleva una semana privado de su libertad.

Se cumple una semana de la detención del politólogo y comunicador venezolano Nicmer Evans, su esposa, Martha Cambero, informó que en la tarde de este viernes logró por primera vez visitarlo en la sede del Helicoide.

Dijo que se desconocen las razones de la privación de su libertad e informó que a Evans le suministraron los medicamentos y la alimentación adecuada previo a su encuentro, pero hizo un llamado al régimen para que se respete el debido proceso de su esposo y sea liberado junto a los demás presos políticos en el país.

o

Evans fue detenido el pasado 13 de diciembre por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) que llegó a buscarlo a su domicilio en Caracas con el pretexto de realizarle una entrevista.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría especial para la libertad de expresión condenaron la detención del director del medio digital Punto de Corte y advirtió que el caso de Nicmer Evans no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de represión contra voces críticas y personas opositoras al régimen de Nicolás Maduro. Exigen su liberación inmediata.

Martha Cambero, esposa de Nicmer Evans, habló con La Tarde de NTN24 sobre primera visita a su pareja en el Helicoide y señaló que, pese a estar bien física y anímicamente, tiene una condición de salud y delicada y pide por su pronta liberación.

o

“Durante la visita lo vimos bien, está fuerte, no está mal ni anímicamente, ni físicamente, solo muy preocupado por su situación. Es crítico el momento que está pasando, pero es firme en sus convicciones y en sus valores democráticos, ha ido un politólogo y comunicador social que se ha encargado de denunciar cada una de las violaciones de derechos humanos de los presos políticos”, aseveró.

“Nicmer tiene hipertensión arterial que ha sido controlado, pero supongo que la crisis que tuvo fue por el proceso traumático que vivió y que me confesó él en la visita, debo decir que fue tratado eficazmente y no hubo ningún problema, pero él tuvo una operación de gravedad en las vías digestivas y eso le creo una septicemia y él está vivo de milagro, a raíz de esto él debe tener una dieta especial y medicamentos para esto”, puntualizó.

