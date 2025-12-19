"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) llevó a cabo un brutal ataque terrorista este jueves en el municipio de Aguachica, Cesar, contra una base militar.

Al menos seis soldados murieron, mientras otros 30 resultaron heridos producto de las explosiones generadas con drones bomba, una nueva modalidad de los grupos guerrilleros para atentar contra civiles y miembros de la fuerza pública en Colombia.

Kevin Daniel Patiño, sobreviviente del brutal atentado cometido con drones bomba por el ELN en el municipio de Aguachica, Cesar, hizo en La Noche de NTN24 un crudo relato de la difícil situación de orden público.

“Estábamos nosotros formando y, cuando terminamos, escuchamos una explosión y pensamos que era la llanta de una mula que se había explotado porque sonó muy similar. Después sonó otra explosión y a los tres segundos cayó un artefacto explosivo, ya ahí todo el mundo comenzó a desplegarse buscando lugares más seguros”, comenzó narrando el soldado.

“Iba detrás de mi pelotón cuando un artefacto explosivo cayó detrás mío, haciendo que una onda elevara a otro soldado profesional y a mí me alcanzaron esquirlas en la parte baja de la espalda”, añadió.

A su vez, detalló que logró salvarse gracias a que corrió hacia una zona boscosa hasta donde llegó un enfermero que lo atendió.

“Cuando sentí que cayó el artefacto explosivo un poco más lejos de mí, yo comencé a correr hacia una zona boscosa que había al lado de donde estábamos formando, entonces fui y me cubrí debajo de un árbol frondoso, bien grueso, bien grande, y esperé ahí a que llegara el enfermero de combate, el cual me brindó los primeros auxilios”, relató.

En ese sentido, señaló que algunos de sus compañeros que llegaron al hospital de Alta complejidad de Aguachica, César, se encuentra bien, pero otros perdieron la vida.

"Pues sinceramente a mí me da mucha lástima porque es la vida de una persona que ha entregado parte de su tiempo, parte de sus fechas especiales, parte de sus momentos con las personas que ellos quieren y pensar que no van a poder volver a ver a su familia o compartir con sus hijos es muy triste porque todos esperamos volver a casa, pero pues lamentablemente no todos lo lograron”, subrayó.