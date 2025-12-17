NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Marc Márquez

Marc Márquez, leyenda viva de MotoGP, ya tiene fecha definida para su esperado regreso

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Marc Márquez, piloto de MotoGP - Foto: AFP
Este domingo se cumplirán exactamente tres meses desde que el piloto español se lesionó el hombro derecho.

Marc Márquez ya tiene marcado en el calendario el momento en el que volverá a subirse a una motocicleta.

Este domingo se cumplirán exactamente tres meses desde que el piloto español se lesionó el hombro derecho, y una vez confirmada la correcta soldadura del hueso de la escápula, el siguiente paso en su recuperación será retomar los entrenamientos sobre la moto.

El campeón del mundo de MotoGP fue uno de los grandes protagonistas de la XX Gala del Comité Olímpico Español (COE), celebrada en Madrid, un evento en el que se reconoció a los deportistas más destacados del año y que estuvo conducido por los olímpicos Lidia Valentín y Saúl Craviotto.

Márquez acudió a la cita con su habitual cercanía y carisma, acaparando buena parte de la atención mediática.

Al recoger el premio “Corazón de España”, el piloto de Cervera aprovechó para ofrecer detalles sobre la evolución de la lesión que sufrió en Mandalika, apenas una semana después de proclamarse campeón del mundo de MotoGP en Motegi.

Aquella caída, provocada por un incidente con otro piloto, le obligó a pasar nuevamente por el quirófano, sumando una operación más a su largo historial médico.

“Estoy saliendo de otra lesión. Justo cerramos el campeonato y en la carrera siguiente, por una zancadilla de otro piloto, nos lesionamos otra vez. He estado tres meses de recuperación”, indicó Márquez ante los asistentes.

“Ahora el domingo se cumplen esos tres meses y me han dicho que en ese tiempo el hueso ya está soldado, así que la semana que viene empezaremos a tocar el gas”, adicionó.

De tal modo, el deportista reveló que hace apenas unos días retomó el entrenamiento físico, volviendo a montar en bicicleta de montaña junto a su hermano Álex.

Así las cosas, Márquez de a poco comienza a ver la luz al final del túnel en su proceso de recuperación y ya vislumbra su esperado regreso a la moto.

