Luis Díaz dentro del once ideal del mes de agosto en el fútbol europeo
El atacante colombiano Luis Díaz, quien a finales del mes de julio se incorporó al Bayern Múnich, ha tenido un gran inicio de temporada con el equipo alemán, con el cual ya se proclamó campeón de la Supercopa de Alemania y con el que ha disputado cuatro partidos de manera oficial entre Bundesliga y Copa, competencias en las que ya ha tenido la oportunidad de anotar.
Su desempeño y rendimiento durante el mes de agosto ha sido destacado por parte de los portales de estadísticas del fútbol europeo, los cuales recientemente lo incluyeron dentro del once ideal de las ligas del viejo continente; así lo dio a conocer Whoscored.
Sin duda alguna, esto es un reconocimiento a la gran labor que ha hecho el guajiro, que con sus habilidades con el balón y la destreza para llegar al área rival ha logrado marcar tres goles y dos asistencias.
Luis Díaz, el extremo colombiano de 28 años, quien vive su quinta experiencia a nivel deportivo, tercera a nivel internacional y primera en territorio alemán, obtuvo una calificación de 8.46 puntos, dentro del once ideal, en el cual también resaltan nombres como el de Harry Kane y Lamine Yamal.
Este es el once ideal del mes de agosto de las ligas europeas
- Arquero: Aarón Escandell del Real Oviedo con 7.89 puntos
- Defensas: Jurrien Timber del Arsenal con 7.46 puntos, Trevoh Chalobah del Chelsea con 7.72, Marc Cucurella del Chelsea con 7.39 y Thomas Kristensen del Udinese con 7.98.
- Mediocampistas: Joao Neves del Paris Saint Germain con 8.20 y Can Uzun del Eintracht Frankfurt con 8.14.
- Delanteros: Lamine Yamal del Barcelona con 8.74, Nicolas Pepe del Villarreal con 8.43 y Harry Kane del Bayern Múnich con 9.48 puntos.
¿Cuáles son los retos de Luis Díaz con Bayern Múnich?
Será una temporada muy movida para el atacante cafetero, quien con el conjunto de Baviera buscará ser protagonista en las competencias locales como la Copa de Alemania y la Bundesliga, como de la Champions League, torneo internacional en el que deberá superar a rivales como: Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting CP, PSV, Unión SG y Pafos para poder avanzar a la siguiente instancia de la Liga de Campeones.