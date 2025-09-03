Luis Díaz dentro del once ideal del mes de agosto en el fútbol europeo

El atacante colombiano Luis Díaz, quien a finales del mes de julio se incorporó al Bayern Múnich, ha tenido un gran inicio de temporada con el equipo alemán, con el cual ya se proclamó campeón de la Supercopa de Alemania y con el que ha disputado cuatro partidos de manera oficial entre Bundesliga y Copa, competencias en las que ya ha tenido la oportunidad de anotar.

Su desempeño y rendimiento durante el mes de agosto ha sido destacado por parte de los portales de estadísticas del fútbol europeo, los cuales recientemente lo incluyeron dentro del once ideal de las ligas del viejo continente; así lo dio a conocer Whoscored.

Sin duda alguna, esto es un reconocimiento a la gran labor que ha hecho el guajiro, que con sus habilidades con el balón y la destreza para llegar al área rival ha logrado marcar tres goles y dos asistencias.

Luis Díaz, el extremo colombiano de 28 años, quien vive su quinta experiencia a nivel deportivo, tercera a nivel internacional y primera en territorio alemán, obtuvo una calificación de 8.46 puntos, dentro del once ideal, en el cual también resaltan nombres como el de Harry Kane y Lamine Yamal.

Este es el once ideal del mes de agosto de las ligas europeas