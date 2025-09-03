NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Luis Díaz en el once ideal del mes de agosto en el fútbol europeo - Foto: EFE
Luis Díaz en el once ideal del mes de agosto en el fútbol europeo - Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz dentro del once ideal del mes de agosto en el fútbol europeo

septiembre 3, 2025
Por: Natalya Baquero González
En poco tiempo en las filas del conjunto Bávaro, el delantero colombiano ya suma un título y tres goles.

El atacante colombiano Luis Díaz, quien a finales del mes de julio se incorporó al Bayern Múnich, ha tenido un gran inicio de temporada con el equipo alemán, con el cual ya se proclamó campeón de la Supercopa de Alemania y con el que ha disputado cuatro partidos de manera oficial entre Bundesliga y Copa, competencias en las que ya ha tenido la oportunidad de anotar.

o

Su desempeño y rendimiento durante el mes de agosto ha sido destacado por parte de los portales de estadísticas del fútbol europeo, los cuales recientemente lo incluyeron dentro del once ideal de las ligas del viejo continente; así lo dio a conocer Whoscored.

Sin duda alguna, esto es un reconocimiento a la gran labor que ha hecho el guajiro, que con sus habilidades con el balón y la destreza para llegar al área rival ha logrado marcar tres goles y dos asistencias.

Luis Díaz, el extremo colombiano de 28 años, quien vive su quinta experiencia a nivel deportivo, tercera a nivel internacional y primera en territorio alemán, obtuvo una calificación de 8.46 puntos, dentro del once ideal, en el cual también resaltan nombres como el de Harry Kane y Lamine Yamal.

Este es el once ideal del mes de agosto de las ligas europeas

  • Arquero: Aarón Escandell del Real Oviedo con 7.89 puntos
  • Defensas: Jurrien Timber del Arsenal con 7.46 puntos, Trevoh Chalobah del Chelsea con 7.72, Marc Cucurella del Chelsea con 7.39 y Thomas Kristensen del Udinese con 7.98.
  • Mediocampistas: Joao Neves del Paris Saint Germain con 8.20 y Can Uzun del Eintracht Frankfurt con 8.14.
  • Delanteros: Lamine Yamal del Barcelona con 8.74, Nicolas Pepe del Villarreal con 8.43 y Harry Kane del Bayern Múnich con 9.48 puntos.

    ¿Cuáles son los retos de Luis Díaz con Bayern Múnich?

    Será una temporada muy movida para el atacante cafetero, quien con el conjunto de Baviera buscará ser protagonista en las competencias locales como la Copa de Alemania y la Bundesliga, como de la Champions League, torneo internacional en el que deberá superar a rivales como: Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting CP, PSV, Unión SG y Pafos para poder avanzar a la siguiente instancia de la Liga de Campeones.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Fútbol europeo

Bayern Múnich

fútbol alemán

Delantero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Más de Deportes

Ver más
Álvaro Morata | Foto: EFE
Álvaro Morata

Compañero de jugadores de Selección Colombia se despidió de su club con un duro mensaje que apunta contra los directivos del equipo: “hay principios que nunca deben romperse”

Camp Nou | Foto: AFP
Barcelona

¿A puerta cerrada? La opción que tendría prevista el Barcelona para volver a jugar en el Camp Nou ante el Valencia

Luis Díaz con el Bayern Munich ante el Tottenham / FOTO: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz sigue demostrando talento con el Bayern Munich; esta vez ‘sacó a bailar’ al argentino ‘Cuti’ Romero en el partido ante el Tottenham

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Bolsonaro

Defensa de Bolsonaro pide su absolución por golpismo en Brasil antes de veredicto

Pasaporte venezolano - Canva
Visa

Ecuador pedirá una "visa de transeúnte" a extranjeros de más de 40 países, incluidos los venezolanos

Fútbol profesional en Colombia (EFE)
Futbolistas

Esta es la pena que podría enfrentar exfutbolista de Santa Fe capturado por robar en apartamentos

Times Square de Nueva York - Foto de referencia: EFE
Times Square

Durante varios minutos el concurrido Times Square de Nueva York lució desierto por cuenta de un "paquete sospechoso"

Los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre - Foto: AFP
Astronomía

Desde eclipses hasta la visualización de planetas, los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre

Marco Rubio - Foto EFE/ Afiche de recompensa contra Maduro
Marco Rubio

Secretario Rubio ratifica postura de Estados Unidos sobre Maduro: "es el jefe de una organización logística del narcotráfico, un cartel"

Álvaro Morata | Foto: EFE
Álvaro Morata

Compañero de jugadores de Selección Colombia se despidió de su club con un duro mensaje que apunta contra los directivos del equipo: “hay principios que nunca deben romperse”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano