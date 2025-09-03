NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
David Ospina pone en duda su continuidad con la selección Colombia - Foto: AFP
David Ospina

“Hay que ser realistas, hay ciclos que van terminando”: David Ospina pone en duda su continuidad con la selección Colombia

septiembre 3, 2025
Por: Natalya Baquero González
El guardameta antioqueño, quien actualmente es el jugador con más partidos con la Tricolor, dejó en duda su futuro con el combinado nacional.

David Ospina, uno de los jugadores representativos bajo el arco de la selección Colombia de mayores desde hace 18 años, con la cual ha tenido la oportunidad de disputar dos mundiales: Brasil 2014 y Rusia 2018, estaría cerca de cerrar un capítulo con el combinado nacional.

El antioqueño, quien se encuentra convocado con la Tricolor para los juegos de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en una jornada determinante para el equipo colombiano, quien enfrentará a sus similares de Bolivia y Venezuela, dos rivales directos en lo que respecta a la clasificación al Mundial del 2026.

David, quien acompañó al director técnico de la selección Néstor Lorenzo en la rueda de prensa previa al partido de este jueves 4 de septiembre ante La Verde, dejó ver sus impresiones de cara al encuentro ante los bolivianos, espacio en el que también se refirió a su futuro con el combinado nacional, dejando entrever que el duelo en Barranquilla podría ser “el último”, en cuanto a eliminatorias.

o

“Conseguir el objetivo sería el fruto del trabajo de lo que se ha hecho en la eliminatoria”, señaló el arquero antioqueño, quien dejó claro que, más allá de los resultados, la selección ha tenido un proceso regular durante la competencia y que en cada una de las canchas que ha pisado ha buscado ser protagonista, sin desconocer el potencial que pueda tener el rival que tengan enfrente.

El juego ante Bolivia podría ser el punto final del proceso de David Ospina en las clasificatorias mundialistas

El futuro del guardameta antioqueño, quien ha custodiado el arco de la selección Colombia absoluta desde el año 2007, estaría por cerrar un ciclo con el combinado nacional, hecho que se sumaría al de Lionel Messi, el astro argentino, quien este jueves 4 de septiembre jugará su último partido en condición de local con Argentina.

“Cada ciclo para mí ha sido motivo de orgullo, han pasado un par de años desde que jugué mi primer partido con la selección; por ende, he tratado de disfrutarlo al máximo, estoy muy agradecido, uno nunca sabe, puede ser el último de eliminatorias, uno nunca sabe”, expresó David Ospina.

El portero de Atlético Nacional y quien suma un historial de 128 partidos con la Tricolor, es consciente de que la vida es un proceso lleno de aprendizajes, el cual evoluciona constantemente, abriendo oportunidades para unos y cerrando capítulos para otros.

“Tenemos que ser realistas en muchas situaciones; hay ciclos que se van terminando, jugadores jóvenes que van llegando y eso hace parte de la vida y el crecimiento”, enfatizó el experimentado guardameta.

De igual manera, aprovecho para descartar el aporte significativo que han tenido futbolistas como James Rodríguez, Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado, a quienes demostró su “admiración” y a quienes “agradeció” por lo que han hecho y el legado que han marcado para el país en materia de fútbol.

