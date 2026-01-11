NTN24
Domingo, 11 de enero de 2026
Luis Díaz

Luis Díaz marcó de ‘palomita’ y alcanzó destacada posición en la tabla de goleadores de la liga alemana

enero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El futbolista Luis Díaz en la liga de Alemania. (EFE)
El colombiano, a lo largo de la temporada, ha acumulado nueve dianas y es el segundo máximo anotador tanto de la liga como de su equipo.

El delantero colombiano Luis Díaz marcó el segundo de los goles con los que el Bayern Múnich goleó este domingo 8 a 1 al Wolfsburgo y alcanzó la segunda posición en la tabla de goleadores de la liga alemana conocida como Bundesliga.

Díaz aprovechó un centro en inmediaciones del área chica del portero rival y castigó con un cabezazo en la que se inventó una certera ‘palomita’.

El colombiano, a lo largo de la temporada, ha acumulado nueve dianas y es el segundo máximo anotador tanto de la liga como de su equipo pues la primera posición en esa estadística la tiene el británico Harry Kane quien ha marcado 20 goles en la temporada.

El franco-británico Michael Olise, otro compañero de Díaz en el conjunto alemán, también ha marcado nueve goles en la temporada.

El bosnio Haris Tabaković, del Borussia Mönchengladbac, y el alemán Deniz Undav, del Stuttgart, también han marcado nueve goles en la temporada en el fútbol de Alemania.

Tabla de goleadores tras los partidos de la 16 jornada de la liga alemana de fútbol:

20 goles: Kane (Bayern Múnich)

9 goles: Díaz (Bayern Múnich), Olise (Bayern Múnich), Tabakovic (B. Mönchengladbach), Undav (Stuttgart)

8 goles: Burkardt (Eintracht Fráncfort)

7 goles: El Mala (Colonia)

En un Allianz Arena gélido (5 grados bajo cero al pitido inicial), el Bayern de Múnich aplastó este domingo al Wolfsburgo (8 a 1) en su primer partido del 2026, lo que permite al gigante bávaro contar con un colchón de once puntos tras 16 fechas de la Bundesliga.

Con 44 puntos (14 victorias y dos empates, ante Unión Berlín y Maguncia), los hombres de Vincent Kompany aumentaron su ventaja respecto al Borussia Dortmund (33 puntos), que no había pasado del empate el viernes en Fráncfort (3-3).

Por detrás del Dortmund, Leipzig, Leverkusen y Stuttgart están igualados con 19 puntos, pero el Leipzig cuenta con un partido menos después de que fuese aplazado su duelo del sábado ante el St. Pauli debido a la nieve en Hamburgo.

