Martes, 19 de agosto de 2025
Luis Díaz

Luis Díaz reveló cuál de sus excompañeros en el Liverpool lo aconsejó antes de su llegada al Bayern Múnich

agosto 19, 2025
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: EFE
El extremo de la ‘Tricolor’ también conversó sobre el fallecimiento de su excompañero del Liverpool Diogo Jota, a quien le dedicó su primer gol con el conjunto ‘bávaro’.

El colombiano Luis Díaz llegó hace unas semanas y ya obtuvo su primer título con el Bayern Múnich, en un partido en el que fue fundamental para el triunfo de los ‘Bávaros’ en la final de la Supercopa de Alemania.

El exjugador del Liverpool fue el encargado de poner el segundo gol del triunfo 2-1 del Bayern ante el Stuttgart, una buena manera de empezar la temporada 2025/26 con su nuevo equipo.

Tras la victoria, el extremo de la selección Colombia le brindó una entrevista al medio ESPN en donde hizo unas importantes revelaciones.

En la entrevista, Díaz afirmó que se siente contentó por haber puesto en su primer partido oficial su primer gol para darle el primer título de la temporada a los ‘Bávaros’.

El guajiro, de 28 años, destacó que la temporada pasada en la que se coronó campeón de la Premier League con los ‘Reds’ fue muy buena, pero que “siempre mi cabeza apunta a mucho más”.

o

“Siempre trato de que la siguiente temporada sea mejor, de que mis números sean mejores. Entonces trataré de mejorarlos”, añadió.

La sorpresa para muchos fue cuando reveló que ya tenía conocimiento de cómo era la Bundesliga porque uno de sus excompañeros del Liverpool le habló sobre la liga alemana.

‘Lucho’ sorprendió a todos al revelar que fue el mediocampista de los ‘Reds’, Florian Wirtz, con pasado en el Bayer Leverkusen fue quién lo aconsejó antes de su llegada a la Bundesliga.

“Ya tenía un poco de conocimiento de la Bundesliga, soy muy amante de ver fútbol, todas las ligas y todas las competiciones”, expresó.

Díaz agregó que: “si tuve la oportunidad de hablar con Florian (Wirtz) y me había dicho que era una liga muy intensa, que físicamente se exige mucho, técnicamente también y bueno lo que ya yo venía haciendo, jugando en la Premier League”.

“Él (Florian) me dio muchas referencias y bueno espero tener un gran debut. Hacer mi parte excelente y tratar de ayudar a mis compañeros”, puntualizó.

El colombiano también habló de su costo para poder llegar al equipo, el cual hizo una gran apuesta de 75 millones por él.

“Fue una apuesta muy grande y estoy muy agradecido por las directivas de llegar hacia mí, tener un buen proyecto y confiar en mí. A mí me toca siempre responder en el campo y aportar con lo que sé hacer. Estar a disposición del cuerpo técnico. Comenzar de esta manera y estar junto con mis compañeros es increíble”, aseveró.

