Adiós al amarillo tradicional: la Selección Colombia se despediría del color habitual de su camiseta y así sería el nuevo tono para el Mundial de 2026

La selección Colombia aún tiene que asegurar su cupo en el próximo Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para ello, el conjunto cafetero deberá de sumar al menos un punto ante sus próximos rivales Bolivia y Venezuela en las últimas fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, con la fe intacta de que el seleccionado nacional se va a clasificar al Mundial, ya se conoce el nuevo diseñó que usaría la ‘Tricolor’ durante el torneo más importante del mundo.

Del amarillo potente y clásico que suele usar el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ahora pasarían a usar un tono de amarillo mucho más pálido.

Según la información filtrada, la camiseta que use el seleccionado colombiano en condición de local será de color “amarillo impacto”, un tono mucho más claro del que usa habitualmente.

El nuevo color de la camiseta en condición de local es similar al que usó el equipo árabe Al Nassr en la temporada 2024/25.

De acuerdo con varios medios, la camiseta será lanzada de manera oficial en noviembre de 2025, cuando ya se conozca si la selección logró asegurar su cupo al Mundial de 2026.

Mientras que el uniforme de visitante tendría dos tonos de azul, ‘Team Navy Blue’ como color principal y ‘Myspet’ como color secundario.

Este nuevo diseño reemplazaría la camiseta negra con naranja que usa el conjunto cafetero cuando juega en condición de visitante.

La última vez que Colombia usó azul para sus camisetas de visitantes fue en 2020, que también estaba combinada con dos tonos de azul con detalles de rojo y amarillo.

En redes los aficionados no se mostraron contentos con estos dos diseños, sobre todo con el diseño para la camiseta de local.

“Amarillo desabrido, le ponen las rayas azules y es el mismo bodrio de 2019”, “Clasifiquemos primero y después vemos cual será la camiseta”, “No hemos clasificado y ya pensando en camisa de mundial”, “Yo no sé por qué usan ese amarillo que ni es de la bandera”, son algunos de los comentarios.

El próximo partido que enfrentará la selección Colombia será el 4 de septiembre contra Bolivia en condición de local.

Cinco días después, el 9 de septiembre, enfrenta a Venezuela en la última fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas.