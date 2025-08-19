NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Selección Colombia

Adiós al amarillo tradicional: la Selección Colombia se despediría del color habitual de su camiseta y así sería el nuevo tono para el Mundial de 2026

agosto 19, 2025
Por: Diana Pérez
Selección Colombia ante Argentina por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia ante Argentina por Eliminatorias - Foto: EFE
El próximo partido que enfrentará la selección Colombia será el 4 de septiembre contra Bolivia en condición de local.

La selección Colombia aún tiene que asegurar su cupo en el próximo Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para ello, el conjunto cafetero deberá de sumar al menos un punto ante sus próximos rivales Bolivia y Venezuela en las últimas fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, con la fe intacta de que el seleccionado nacional se va a clasificar al Mundial, ya se conoce el nuevo diseñó que usaría la ‘Tricolor’ durante el torneo más importante del mundo.

Del amarillo potente y clásico que suele usar el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ahora pasarían a usar un tono de amarillo mucho más pálido.

Según la información filtrada, la camiseta que use el seleccionado colombiano en condición de local será de color “amarillo impacto”, un tono mucho más claro del que usa habitualmente.

o

El nuevo color de la camiseta en condición de local es similar al que usó el equipo árabe Al Nassr en la temporada 2024/25.

De acuerdo con varios medios, la camiseta será lanzada de manera oficial en noviembre de 2025, cuando ya se conozca si la selección logró asegurar su cupo al Mundial de 2026.

Mientras que el uniforme de visitante tendría dos tonos de azul, ‘Team Navy Blue’ como color principal y ‘Myspet’ como color secundario.

Este nuevo diseño reemplazaría la camiseta negra con naranja que usa el conjunto cafetero cuando juega en condición de visitante.

La última vez que Colombia usó azul para sus camisetas de visitantes fue en 2020, que también estaba combinada con dos tonos de azul con detalles de rojo y amarillo.

En redes los aficionados no se mostraron contentos con estos dos diseños, sobre todo con el diseño para la camiseta de local.

“Amarillo desabrido, le ponen las rayas azules y es el mismo bodrio de 2019”, “Clasifiquemos primero y después vemos cual será la camiseta”, “No hemos clasificado y ya pensando en camisa de mundial”, “Yo no sé por qué usan ese amarillo que ni es de la bandera”, son algunos de los comentarios.

El próximo partido que enfrentará la selección Colombia será el 4 de septiembre contra Bolivia en condición de local.

Cinco días después, el 9 de septiembre, enfrenta a Venezuela en la última fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Mundial 2026

Eliminatorias Sudamericanas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué tan factible es una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz entre Rusia y Ucrania?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
España reporta el peor desastre ambiental por incendios forestales durante los últimos 30 años - Foto EFE
España

Ola de calor deja más de 1.000 muertos y el peor desastre ambiental por incendios forestales en 30 años en España

Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Deportes

Ver más
Messi tras lesionarse con el Inter de Miami (EFE)
Lionel Messi

¿Llegará para el partido en el que la Vinotinto se juega su clasificación al Mundial? Esto se sabe sobre la lesión de Lionel Messi

Prueba de atletismo en los Juegos Olímpicos París 2024 - Foto: EFE
Atletismo

El tenso cruce del medallista olímpico Noah Lyles con compañero con el que representó a EE. UU. en París 2024: sufrió empujón al final de una carrera

Radamel Falcao García, delantero de Millonarios - Foto EFE
Falcao

Radamel Falcao reveló que nunca hubo negociaciones para renovar con Millonarios

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Cohete que transporta satélite NISAR de la NASA y de la ISRO - Foto EFE
Satélites

Satélite del tamaño y peso de una camioneta es lanzado al espacio para mapear a la Tierra cada 12 días con loable objetivo

Shakira - Foto AFP
Shakira

Cámara voladora capta el momento del 'Waka Waka' de Shakira en su regreso a Latinoamérica con bombas de colores

Christopher Landau - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto de referencia Canva
Diplomáticos

Subsecretario de los Estados Unidos destaca el paisaje de ciudad colombiana y revela historia sobre por qué "es un país muy especial" para él

Belinda - EFE
Belinda

La caída de Belinda mientras grababa video para TikTok en Nueva York: "Corría tras mis sueños, pero el suelo tenía otros planes"

Júpiter-Foto Canva
Júpiter

La NASA logra captar en nítida fotografía los extraños remolinos en el polo sur de Júpiter: así se formaron

Los cuatro astronautas de la Crew-10 inician regreso a la Tierra tras desacople de la EEI - Foto EFE
Nasa

Revelan la preocupante razón por la que la NASA aplazó el regreso de cuatro astronautas que permanecieron cinco meses en el espacio

Metro de Caracas

Empresa ligada al régimen ofrecerá internet en el Metro de Caracas: Estas serán las tarifas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano