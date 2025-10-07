NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Luis Díaz sigue brillando en la Bundesliga - Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz sigue brillando en la Bundesliga; el colombiano fue destacado por parte de la prensa alemana

octubre 7, 2025
Por: Natalya Baquero González
El extremo colombiano sigue siendo una de las figuras del Bayern Múnich; el futbolista cafetero ya suma seis tantos con el conjunto alemán.

En el más reciente encuentro del Bayern Múnich por la Bundesliga de Alemania, el atacante cafetero Luis Díaz fue uno de los grandes protagonistas del encuentro en el que los Gigantes de Baviera vencieron 3 a 0 ante el Frankfurt.

Luchito tuvo una destacada actuación desde el pitazo inicial, tanto así que a los 15 segundos de juego marcó el primer tanto para su equipo, que posteriormente amplió el marcador por medio de Harry Kane, quien fue asistido por el “Guajiro”, que, como si fuera poco, se fue de doblete.

Con los dos tantos ante el Frankfurt en el juego válido por la sexta fecha de la Bundesliga, el futbolista colombiano llegó a seis goles y cuatro asistencias en diez juegos en el inicio de esta temporada entre la Liga de Alemania, la Supercopa y la Champions League de ese país.

Actuaciones que fueron destacadas por parte de los medios alemanes, los cuales resaltaron el talento del jugador de selección Colombia, quien se ha adaptado positivamente a su nuevo club.

o

“¡Un comienzo espectacular para el extremo estrella! Marcó el primer gol del Bayern a los 15 segundos. También asistió en el segundo gol. Él mismo marcó el tercero (84′). Un verdadero activo en el ataque del campeón. Un gran rendimiento sin duda”, señaló Diario Bild.

Por su parte, la revista “Kicker”, una de las más importantes de Alemania, expresó: “El sábado, en la victoria por 0-3 ante el Eintracht, con dos goles y una asistencia, se convirtió en el jugador del partido”.

Asimismo, este último medio también incluyó al “Guajiro” dentro del once ideal de la sexta fecha de la Bundesliga y no es para menos, pues el colombiano fue el futbolista con mayor puntaje en el juego ante el Frankfurt; Luchito obtuvo una calificación de 9.1, según el portal web de datos y estadísticas deportivas de Sfascore.

