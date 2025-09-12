NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Juan Guillermo Cuadrado sueña con jugar el Mundial 2026 - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado confiesa que sueña en ir al Mundial con Colombia y revela la razón por la que decidió continuar su carrera en Italia

septiembre 12, 2025
Por: Natalya Baquero González
El “Panita” tuvo ofertas del fútbol español, pero prefirió seguir en el balompié italiano con la intención de potenciar su rendimiento y poder regresar a la selección.

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los futbolistas colombianos que ha logrado consolidar su carrera deportiva en el fútbol europeo, en el cual milita desde hace más de 16 años, en los que ha alcanzado el éxito con clubes como Chelsea de Inglaterra, Inter y Juventus. Con este último cosechó la mayor cantidad de títulos.

El experimentado jugador cafetero de 37 años, que para esta temporada decidió continuar su carrera en la Serie A de Italia, se refirió en una entrevista a su elección de fichar por el Pisa Sporting Club, un equipo recién ascendido a primera división, a pesar de las ofertas que existieron desde LaLiga de España

Asimismo, dejó claro cuáles son sus aspiraciones con su nuevo club y su anhelo de volver a ser mundialista con la selección Colombia.

“Tuve la oportunidad de ir a España este verano; LaLiga siempre ha llamado la atención, pero decidí quedarme aquí también por mi familia”, señaló el “Panita” al medio La Gazzetta dello Sport.

No es para menos, pues el nacido en Necoclí, Antioquia, ha desarrollado la mayor parte de su carrera deportiva en el Calcio italiano, donde ha militado en clubes como Udinese, Unione Sportiva Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter y Atalanta.

Italia, para Cuadrado, es un lugar que se ha convertido en su segundo hogar con un significado muy importante; allí también nacieron sus hijos Lucas y Lucia.

A esto se le sumó que el proyecto presentado por la dirigencia del conjunto toscano lo sedujo. “La claridad del proyecto del Pisa me convenció. Dije que sí en dos días”, expresó Juan Guillermo.

Asimismo, el Panita dejó ver que se encuentra trabajando para aportarle de manera significativa a su club y de paso para ganarse nuevamente un lugar en la selección; el antioqueño sueña con vestir los colores de su país en la Copa del Mundo de 2026.

“Mi objetivo es la salvación y el Mundial con Colombia. Me encuentro trabajando duro para llegar al 100% y Alberto Gilardino me está ayudando. Será un gran entrenador”, manifestó Cuadrado.

De esta manera, el centrocampista, uno de los referentes de la Tricolor, tiene claro que para cumplir el sueño de llegar a la que sería su tercera Copa del Mundo, debe ponerse a ritmo y así poder ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo.

