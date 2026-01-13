Jürgen Klopp descarta ser el reemplazo de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid

Tras la desvinculación del exfutbolista español Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid el pasado fin de semana, luego de que el conjunto “blanco” perdiera la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid.

Ante la salida de Alonso como técnico del conjunto “merengue”, varios nombres se han puesto en la mesa para reemplazarlo; dentro de ellos se ha rumorado el del alemán Jürgen Klopp.

Frente a estos rumores, el exentrenador del Liverpool le salió al paso a los comentarios dejando claro que de momento no ha sido contactado de manera oficial por parte del Real Madrid y que por ahora tampoco “contempla asumir un nuevo proyecto” en un corto plazo.

De acuerdo con la información compartida por parte del medio deportivo digital La Gambeta Sports, indicó que Jürgen Klopp tras su paso por los “Reds” tiene como prioridad “tomarse un tiempo fuera de banquillos, lejos de la presión”, teniendo en cuenta la exigencia que “implica dirigir un club de élite”.

Klopp también dejó claro que se encuentra feliz adelantando sus funciones como director de Fútbol Global del Red Bull, espacio que lidera desde hace un año, función por medio de la cual se encarga de supervisar la red de clubs como RB Leipzig, RB Salzburg. Así como de la creación de estrategias, desarrollo de talentos y filosofía de esta organización.

Tras la desvinculación de Xabi Alonso, se ha anunciado que el exfutbolista Álvaro Arbeloa estará a cargo del equipo principal del Real Madrid, tal como lo dio a conocer la misma institución por medio de un comunicado.

“El Real Madrid CF anuncia que Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del primer equipo”, indicó el conjunto blanco.

Por medio del oficio, la escuadra “Merengue” destacó el papel que ha jugado desde los últimos seis años Arbeloa dentro de la institución, motivo por el cual han depositado su confianza en él.

“Ha sido entrenador del Castilla desde junio de 2025 y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid desde 2020. Entrenó al Juvenil A en la temporada 2020-2021, donde ganó la Liga, al Juvenil A en la temporada 2021-2022 y al Juvenil A de 2022 a 2025. Como entrenador del Juvenil A, ganó el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025”, expresó el conjunto blanco en el comunicado.