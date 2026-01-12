Confirman que 24 personas incluido Alejandro González, exesposo de Rocío San Miguel, y los italianos Alberto Trentini y Mario Burló fueron excarcelados el lunes en Venezuela

Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, confirmó este lunes en horas de la madrugada que 24 presos políticos recuperaron la libertad en las últimas horas.

“Al menos 24 presos políticos han sido excarcelados esta madrugada. nueves mujeres de la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres de Rodeo I, incluyendo al ciudadano italiano Alberto Trentini”, mencionó Romero en un mensaje publicado en la red X.

Además de Trentini también fue confirmada la excarcelación del también italiano Mario Burló.

Los 24 excarcelados se unen a los 17 presos políticos que han sido excarcelados desde el pasado jueves cuando el régimen anunció que varios de los detenidos iban a recuperar su libertad.

Foro Penal además está confirmando nuevas excarcelaciones que se habrían producido también este lunes en la madrugada.

“Además de las 24 excarcelaciones ya confirmadas (a las que hay que agregar las 17 previamente verificadas) en este momento estamos confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada. Información en breve”, mencionó Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.

Entre los excarcelados se encuentra Alejandro González de Canales, exesposo de la activista Rocío San Miguel, quien recientemente también recuperó la libertad.

El régimen venezolano anunció, por su parte, que hasta este lunes han sido excarcelados 116 presos.

El comunicado del régimen se produce tras tres días de informes de organizaciones de derechos humanos sobre retrasos en las excarcelaciones que, según las informaciones de Foro Penal, ascienden de momento a 41 (24 del lunes y 17 del jueves al domingo).

Las excarcelaciones se producen tras una semana de agitación política en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su comparecencia ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico.

Las personas excarceladas habían sido privadas de libertad por actos relacionados con la alteración del orden constitucional y el menoscabo de la estabilidad de la nación, según el régimen.