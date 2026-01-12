NTN24
Lunes, 12 de enero de 2026
Lunes, 12 de enero de 2026
Presos políticos

Confirman que 24 personas incluido Alejandro González, exesposo de Rocío San Miguel, y los italianos Alberto Trentini y Mario Burló fueron excarcelados el lunes en Venezuela

enero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Los italianos excarcelados Alberto Trentini y Mario Burló. (EFE)
Los italianos excarcelados Alberto Trentini y Mario Burló. (EFE)
Los 24 se unen a los 17 presos políticos que habían sido excarcelados, hasta el domingo, desde el pasado jueves.

Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, confirmó este lunes en horas de la madrugada que 24 presos políticos recuperaron la libertad en las últimas horas.

“Al menos 24 presos políticos han sido excarcelados esta madrugada. nueves mujeres de la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres de Rodeo I, incluyendo al ciudadano italiano Alberto Trentini”, mencionó Romero en un mensaje publicado en la red X.

Además de Trentini también fue confirmada la excarcelación del también italiano Mario Burló.

Los 24 excarcelados se unen a los 17 presos políticos que han sido excarcelados desde el pasado jueves cuando el régimen anunció que varios de los detenidos iban a recuperar su libertad.

o

Foro Penal además está confirmando nuevas excarcelaciones que se habrían producido también este lunes en la madrugada.

“Además de las 24 excarcelaciones ya confirmadas (a las que hay que agregar las 17 previamente verificadas) en este momento estamos confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada. Información en breve”, mencionó Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.

Entre los excarcelados se encuentra Alejandro González de Canales, exesposo de la activista Rocío San Miguel, quien recientemente también recuperó la libertad.

El régimen venezolano anunció, por su parte, que hasta este lunes han sido excarcelados 116 presos.

El comunicado del régimen se produce tras tres días de informes de organizaciones de derechos humanos sobre retrasos en las excarcelaciones que, según las informaciones de Foro Penal, ascienden de momento a 41 (24 del lunes y 17 del jueves al domingo).

Las excarcelaciones se producen tras una semana de agitación política en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su comparecencia ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico.

o

Las personas excarceladas habían sido privadas de libertad por actos relacionados con la alteración del orden constitucional y el menoscabo de la estabilidad de la nación, según el régimen.

Temas relacionados:

Presos políticos

Excarcelaciones en Venezuela

Excarcelaciones

Régimen de Maduro

Foro Penal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Regresarán los venezolanos al país tras la caída de Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez es la arquitecta principal de las torturas y es muy rechazada por los venezolanos": María Corina Machado pide "avanzar” en una transición democrática en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Presidente Trump dice que Cuba "está lista para caer" tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Logo DEA/ Afiche de recompensa por Maduro - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

La DEA actualiza el afiche que ofrecía una alta recompensa económica por Maduro tras su captura

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se disputan la presidencia - Foto AFP
Chile

Segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se disputan la presidencia

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez es la arquitecta principal de las torturas y es muy rechazada por los venezolanos": María Corina Machado pide "avanzar” en una transición democrática en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Presidente Trump dice que Cuba "está lista para caer" tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE y Canva)
Argentina

Milei promulgó ley con la que busca que los argentinos ingresen al sistema bancario los "dólares debajo del colchón"

Logo DEA/ Afiche de recompensa por Maduro - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

La DEA actualiza el afiche que ofrecía una alta recompensa económica por Maduro tras su captura

Dani Alves | Foto: EFE
Dani Alves

El exfutbolista Dani Alves invirtió dinero en un equipo europeo: "En un momento histórico para el club, anunciamos oficialmente su llegada como copropietario"

Presos políticos en Venezuela - EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro estaría amenazando con ejecutar a presos políticos si EE.UU. ataca a Venezuela, según ABC

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre