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Kylian Mbappé

Mbappé confirma sentirse bien de la rodilla pese a su mal diagnóstico y advirtió a la Selección Colombia de cara al amistoso que jugarán antes del Mundial: "No vamos allí de vacaciones"

marzo 24, 2026
Por: Diana Pérez
Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé | Foto: EFE
Ahora que el delantero asegura que se encuentra mejor tras el malentendido de su rodilla, ha sido contundente al dejar saber que se tomará en serio los partidos amistosos que tiene contra Brasil y Colombia antes de la cita mundialista.

El futbolista francés Kylian Mbappé ha generado impacto tras revelar que las dudas que se tenía sobre su lesión de rodilla no eran como habían sido informadas por el Real Madrid. El atacante del conjunto 'merengue' ha explicado durante un acto promocional en Francia que su rodilla está bien y que alrededor de su lesión se han dicho muchas cosas.

"La rodilla está bien, mucho mejor. Va bastante bien, aunque sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho cosas falsas. Es la vida de un deportista de alto nivel, estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento", explicó el artillero.

E hizo énfasis en que su lesión de rodilla no fue un momento fácil, pero que ya se encuentra en las mejores condiciones para hacer parte de lo que se viene para el conjunto francés.

"Sentí frustración y preocupación, pero ya todo quedó atrás. Estoy bien y listo para jugar", añadió el atacante del Real Madrid.

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Lo que ha hecho impacto ha sido cuando se conoció que el Real cometió un error en el diagnóstico de la rodilla del futbolista, lo que lo obligó a buscar una segunda opinión en París.

"Tuvo un mal diagnóstico en Madrid, visiblemente no le gustó y estaba incluso enfadado. En Madrid habían trabajado mal (...) Se dice que en el Real Madrid auscultaron la rodilla equivocada. Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado, creo que hemos evitado lo peor para Mbappé", afirmó el periodista Daniel Riolo en el programa 'After Foot' de RMC.

Sin embargo, ahora que el delantero asegura que se encuentra mejor tras el malentendido de su rodilla, ha sido contundente al dejar saber que se tomará en serio los partidos amistosos que tiene contra Brasil y Colombia antes de la cita mundialista.

'Kiki' habló sobre el conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo y advirtió que la Selección de Francia no "va de vacaciones" sino que este encuentro hace parte de su preparación para el Mundial de 2026.

Mbappé señaló que: "el equipo colombiano también es muy bueno, con mucha intensidad. No vamos allí de vacaciones, sino para continuar nuestra preparación para el Mundial y tratar de consolidar este grupo que ya es talentoso".

Y sobre el enfrentamiento contra Brasil, puntualizó que el simple hecho de jugar con la pentacampeona es "especial" porque "es la nación más grande del fútbol, con cinco Copas del Mundo. Es un equipo que puede ganar el Mundial".

Francia tiene una agenda importante antes de la cita mundialista del próximo mes de junio. Los 'Les Bleus' se enfrentarán primero a la Brasil de Carlo Ancelotti el jueves 26 de marzo y luego, el domingo 29, se medirá cara a cara con la 'Tricolor' encabezada por James Rodríguez y Luis Díaz.

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