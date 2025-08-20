"Me fracturé, no aguantaba el dolor": pieza clave de la Vinotinto ofrece detalles de su lesión y su ausencia en Eliminatorias Sudamericanas

El centrocampista venezolano José Andrés ‘Brujo’ Martínez ofreció detalles de su lesión y su ausencia en Eliminatorias Sudamericanas.

"En el entreno me fracturé la mano. Me quedó una pelota ahí, estábamos haciendo reducidos y me quedó una pelota ahí, fui a ponerle la mano al loco (jugador), como para cubrir la pelota para que no me la quitara y la tiré larga, cuando le puse la mano lo que hice fue ponerle los dedos en el cuerpo del otro pana", dijo el ‘Brujo’.

"Yo escuché cuando me sonó la mano y dije: 'me jodí'. Claro, yo en el momento no me quería salir, yo seguí entrenando", acotó.

Posteriormente, el volante criollo reveló: "Cuando me quitaron la venda no aguantaba el dolor, tuvieron que ponerme hielo y un poco de cosas, de ahí me fui a la clínica a hacerme los rayos x. Cuando salí de ahí no había salido muy bien y esperando el resultado veo al doctor que viene con su cara de lloradera, y le dije: '¿Qué pasó, doctor? Habla claro', me dijo 'fractura, cirugía de una vez'... Eso (la operación) es rápido, no debe durar ni una hora".

En cuanto al partido el septiembre contra Argentina en Buenos Aires, el futbolista precisó: "Mi gente contra Argentina no voy a jugar porque estoy suspendido" (acumulación de tarjetas).

Antes de las declaraciones de Martínez, el equipo donde presta sus servicois, el Corinthians, informó que el jugador pasará por el quirófano en los próximos días debido a un traumatismo en la mano izquierda en la que se detectó una fractura en el cuarto metacarpiano.

El ‘Brujo’ supone una pieza clave en el esquema del entrenador argentino de la selección venezolana de fútbol, Fernando ‘Bocha’ Batista.

Durante toda las Eliminatorias Sudamericanas el juego de Martínez ha sido de suma importancia para la Vinotinto, pues ha aportando solidez defensiva en jugadas claras.

Además, su rol a la hora de repartir juego es imperativo para la posterior creación de juego, misma que nace en la mitad del campo.

Hasta el momento, ‘Brujo’, cabe la acotación, ha sido uno de los jugadores más regulares y funcionales de su combinado nacional.

Últimas dos fechas del clasificatorio Conmebol para Venezuela:

La Vinotinto, que se sitúa, parcialmente en el séptimo lugar de las eliminatorias (puesto de repechaje), jugará de visitante ante Argentina el 4 de septiembre, y frente a Colombia, en calidad de local, el 9 de septiembre.