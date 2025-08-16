Alarma en la Vinotinto por lesión de su portero titular a poco tiempo de los partidos decisivos de las Eliminatorias Sudamericanas

Se encienden las alarmas en la selección venezolana de fútbol por cuenta de una lesión sufrida por el portero Rafael Romo.

El arquero de la Universidad Católica de Ecuador, según el staff médico de dicho club, “padece una lesión de la sindesmosis tibioperonea en uno de sus tobillos”.

En cuanto al tiempo que estará de baja, el elenco ecuatoriano estima que sean “al menos dos semanas”.

Así las cosas, Romo podría llegar a la última fecha FIFA del clasificatorio Conmebol, que se desarrollará en septiembre. No obstante, toca esperar como llega físicamente.

El "salvavidas", en este caso, podría ser un guardameta ya conocido: Wuilker Faríñez, quien en su momento era el máximo custodio del arco venezolano.

Faríñez, de 27 años, quien, a su vez, también estuvo alejado un tiempo de las canchas por una lesión, en la actualidad tapa para Águilas Doradas de Colombia.

De confirmarse la prolongación del tiempo de lesión de Romo, el DT de la Selección de Venezuela, Fernando ‘Bocha’ Batista, podría solucionar el asunto al contar con Faríñez.

Este problema físico de Romo llega en un momento complicado para este portero, quien ha tenido problemas para mantener la continuidad en su club.

Aunque se espera que la recuperación de 'Rafa' sea rápida, la falta de ritmo de juego podría afectar su rendimiento de cara a los decisivos trámites de las Eliminatorias Sudamericanas.

Venezuela, vale repasar, no depende de sí misma para clasificar, ya que el sexto puesto es, de momento, de Colombia quien le lleva a la Vinotinto 4 puntos.

Por ello, para que la Vinotinto se meta directamente en la próxima Copa del Mundo debe ganar los partidos que restan, ante Argentina, de visitante el 4 de septiembre, y frente a la propia Colombia, en calidad de local, el 9 de septiembre.

Lo que no se puede permitir Venezuela es perder y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

Los de Óscar Villegas están en la octava casilla de las eliminatorias con 17 unidades. En septiembre del año en curso Bolivia visitará a Colombia y recibirá en El Alto a Brasil.