Martes, 19 de agosto de 2025
Vinotinto

Suenan las alarmas en la Vinotinto: el centrocampista 'Brujo' Martínez en duda para los cruciales partidos de septiembre de eliminatorias

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
José Andrés Martínez, futbolista venezolano - Foto: EFE
El Corinthians, equipo en Brasil donde milita el venezolano, informó que el jugador pasará por el quirófano en los próximos días.

Suenan las alarmas en la Vinotinto: el centrocampista José Andrés ‘Brujo’ Martínez en duda para los cruciales partidos de septiembre de eliminatorias.

El Corinthians, equipo en Brasil donde milita el venezolano, informó que el jugador pasará por el quirófano en los próximos días debido a un traumatismo en la mano izquierda en la que se detectó una fractura en el cuarto metacarpiano.

El ‘Brujo’ supone una pieza clave en el esquema del entrenador argentino de la selección venezolana de fútbol, Fernando ‘Bocha’ Batista.

Durante toda las Eliminatorias Sudamericanas el juego de Martínez ha sido de suma importancia para la Vinotinto, pues ha aportando solidez defensiva en jugadas claras.

Además, su rol a la hora de repartir juego es imperativo para la posterior creación de juego, misma que nace en la mitad del campo.

Hasta el momento, ‘Brujo’, cabe la acotación, ha sido uno de los jugadores más regulares y funcionales de su combinado nacional.

Queda esperar un parte médico más detallado de Corinthians, luego de la eventual intervención quirúrgica a la que sería sometido Martínez.

La Selección de Venezuela no depende de sí misma para clasificar, ya que el sexto puesto es, de momento, de Colombia quien le lleva a la Vinotinto 4 puntos.

Por ello, para que la Vinotinto se meta directamente en la próxima Copa del Mundo debe ganar los partidos que restan, ante Argentina, de visitante el 4 de septiembre, y frente a la propia Colombia, en calidad de local, el 9 de septiembre.

Lo que no se puede permitir Venezuela es perder y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

Los de Óscar Villegas están en la octava casilla de las eliminatorias con 17 unidades. En septiembre del año en curso Bolivia visitará a Colombia y recibirá en El Alto a Brasil.

