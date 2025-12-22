"Me pusieron placas de titanio, me extrajeron dientes y tengo que digerir solo líquido": Jake Paul tras su doble fractura de mandíbula

Después de su pelea contra el boxeador profesional Anthony Joshua, el youtuber Jake Paul fue llevado a un centro médico con una doble fractura de mandíbula.

Tras ser intervenido, Paul confirmó que le colocaron placas de titanio y que solo puede tomar líquidos por una semana.

A través de un video, el creador de contenido, evidentemente adolorido, dejó saber: "Me pusieron dos placas de titanio, me extrajeron algunos dientes y tengo que digerir solo líquidos durante 7 días”.

Fue un potente derechazo de Joshua en el sexto asalto, el cual le causó a Paul una doble fractura en la mandíbula.

A un año de la cuestionada “victoria” sobre la leyenda del boxeo Mike Tyson, el youtuber fue noqueado por Anthony Joshua en pelea estelar de Netflix.

Tras su derrota en el cuadrilátero del Kaseya Center, en Miami, Estados Unidos, Paul confirmó su lesión.

A pesar de la paliza, esta celebridad de internet mantuvo su entusiasmo por volver a pelear. Durante una entrevista en el ring inmediatamente después del combate, mientras escupía sangre, Paul dijo: "Creo que mi mandíbula está rota, definitivamente está rota... Fue una buena paliza de parte de uno de los mejores de todos los tiempos".

Prosiguió: "Simplemente me cansé, para ser honesto. Era demasiado manejar su peso. Creo que, con un mejor cardio, podría haber seguido luchando".

Respecto a su futuro en la disciplina deportiva que le apasiona, comentó: "Me voy a curar la mandíbula rota, volveré, pelearé con gente de mi peso e iré por el título mundial... Mandíbula rota, corazón y pelotas intactos".

Joshua, dos veces excampeón unificado de peso pesado, dominó la pelea, derribando a Paul varias veces antes del nocaut final.

La victoria fue por la vía del nocaut (KO6), proporcionando a Paul el segundo revés en su carrera profesional de boxeo.