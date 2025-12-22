NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Jake Paul

"Me pusieron placas de titanio, me extrajeron dientes y tengo que digerir solo líquido": Jake Paul tras su doble fractura de mandíbula

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Radiografía de la mandíbula del youtuber Jake Paul - Fotos: Instagram @jakepaul
Radiografía de la mandíbula del youtuber Jake Paul - Fotos: Instagram @jakepaul
El youtuber estadounidense fue llevado a un centro médico luego de ser noqueador por el boxeador profesional Anthony Joshua.

Después de su pelea contra el boxeador profesional Anthony Joshua, el youtuber Jake Paul fue llevado a un centro médico con una doble fractura de mandíbula.

o

Tras ser intervenido, Paul confirmó que le colocaron placas de titanio y que solo puede tomar líquidos por una semana.

A través de un video, el creador de contenido, evidentemente adolorido, dejó saber: "Me pusieron dos placas de titanio, me extrajeron algunos dientes y tengo que digerir solo líquidos durante 7 días”.

Fue un potente derechazo de Joshua en el sexto asalto, el cual le causó a Paul una doble fractura en la mandíbula.

A un año de la cuestionada “victoria” sobre la leyenda del boxeo Mike Tyson, el youtuber fue noqueado por Anthony Joshua en pelea estelar de Netflix.

Tras su derrota en el cuadrilátero del Kaseya Center, en Miami, Estados Unidos, Paul confirmó su lesión.

A pesar de la paliza, esta celebridad de internet mantuvo su entusiasmo por volver a pelear. Durante una entrevista en el ring inmediatamente después del combate, mientras escupía sangre, Paul dijo: "Creo que mi mandíbula está rota, definitivamente está rota... Fue una buena paliza de parte de uno de los mejores de todos los tiempos".

o

Prosiguió: "Simplemente me cansé, para ser honesto. Era demasiado manejar su peso. Creo que, con un mejor cardio, podría haber seguido luchando".

Respecto a su futuro en la disciplina deportiva que le apasiona, comentó: "Me voy a curar la mandíbula rota, volveré, pelearé con gente de mi peso e iré por el título mundial... Mandíbula rota, corazón y pelotas intactos".

o

Joshua, dos veces excampeón unificado de peso pesado, dominó la pelea, derribando a Paul varias veces antes del nocaut final.

La victoria fue por la vía del nocaut (KO6), proporcionando a Paul el segundo revés en su carrera profesional de boxeo.

Temas relacionados:

Jake Paul

Youtuber

Boxeo

Netflix

Viral

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Estados Unidos finalmente comprendió el peligro que representa para el hemisferio”: análisis de las operaciones en el Caribe contra el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay un presupuesto desbordado creciente en estos tres años”: experto sobre el decreto de emergencia económica que pretende emitir Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump advierte a Maduro: "Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Serena Williams | Foto: EFE
Serena Williams

¿Regresa a las canchas? Serena Williams aborda las noticias sobre su vuelta al circuito WTA

Selección Colombia - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la selección que Colombia ha enfrentado más veces en la fase de grupos de la Copa del Mundo y los rivales que ha tenido en esta instancia del certamen

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

La recompensa del Bayern Múnich a Luis Díaz por su rendimiento con los 'Bávaros' en la actual temporada

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Serena Williams | Foto: EFE
Serena Williams

¿Regresa a las canchas? Serena Williams aborda las noticias sobre su vuelta al circuito WTA

Shakira | Foto AFP News
El Salvador

Shakira responde a mensaje de Bukele con anuncio que sorprendió a sus fanáticos: "Increíble"

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

"No lo descarto, no... Él (Maduro) sabe exactamente lo que quiero": Trump deja sobre la mesa la posibilidad de una incursión militar en Venezuela

Dua Lipa, artista británica / FOTO: AFP
Dua Lipa

Una empresa llevó a otro nivel las fiestas de fin de año corporativas: contrató a Dua Lipa para un show privado

Donald Trump y Joe Biden (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Trump confirmó identidad del sospechoso de atacar a tiros a dos soldados en Washington y apuntó contra Biden: "llegó en 2021 en esos infames vuelos"

Donald Trump y Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Donald Trump

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Nicolás Maduro bailando durante pronunciamiento en Caracas - Foto AFP
Nicolás Maduro

⁠Congresista de EE. UU. califica a Maduro de "payaso de circo pedorro" luego del polémico baile con el que se burló de las advertencias de Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre