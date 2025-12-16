NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Serie del Caribe

México, República Dominicana y Puerto Rico no participarán en la Serie del Caribe que se disputará en Venezuela

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Béisbol en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Béisbol en Venezuela - Foto de referencia: EFE
El torneo será disputado en tres sedes: el estadio Monumental Simón Bolívar, el Universitario y el estadio de La Guaira.

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), informó este lunes que recibió una comunicación donde las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México, informan que no participarán en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará en Venezuela entre el desde el 1 al 7 de febrero.

o

"La CBPC deja constancia de que dicha comunicación fue recibida en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación. Asimismo, la CBPC reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento", señala el escrito que no detalla las causas de la decisión más allá de "situaciones externas ajenas a su control".

Sin embargo, la situación coincide con la tensión que existe entre Venezuela y Estados Unidos, debido al despliegue militar que mantiene la administración de Donald Trump en el Caribe y en el Pacífico.

El torneo será disputado en tres sedes: el estadio Monumental Simón Bolívar, el Universitario y el estadio de La Guaira.

o

Los cuatro miembros permanentes de la liga son México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Sin embargo, en las últimas ediciones han participado países como: Colombia, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Japón, Nicaragua, entre otros.

Ante la situación la CBPC, afirmó evalúa alternativas para la realización del torneo, manteniendo informada a la afición y a los medios sobre cualquier determinación adicional.

